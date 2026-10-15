DJ Mehdi : une place de Paris va porter le nom du célèbre producteur de rap et d'électro

Quinze ans après sa disparition, DJ Mehdi va être honoré dans les rues de Paris. Le Conseil de Paris a voté à l'unanimité en faveur de l'attribution de son nom à une place du XIe arrondissement, où le musicien avait trouvé la mort en 2011, à seulement 34 ans.

Le nom de DJ Mehdi va désormais faire partie du paysage parisien. Vendredi 9 octobre, les élus du Conseil de Paris ont adopté à l'unanimité un vœu visant à baptiser une place du XIe arrondissement en hommage au producteur et DJ français.

Une décision accueillie par des applaudissements, notamment de la part des proches de l'artiste présents à l'Hôtel de Ville pour l'occasion.

Emmanuel Grégoire avait reçu quelques heures auparavant la famille et les proches de Mehdi Faveris-Essadi, de son véritable nom.

Pour l'édile parisien, cet hommage permet de rappeler que "le rap, les musiques électroniques et les cultures populaires appartiennent pleinement à notre patrimoine commun".

Un pionnier du rapprochement entre rap et électro

Disparu le 13 septembre 2011, DJ Mehdi avait marqué la musique française en faisant le lien entre deux univers longtemps distincts : le hip-hop et les musiques électroniques.

Au cours de sa carrière, il avait collaboré avec plusieurs grandes figures du rap français, notamment MC Solaar, Rohff, Booba et Diam's. Il avait également participé à l'aventure du label Ed Banger, devenu une référence de la scène électronique.

Son travail sur Les Princes de la ville, album sorti en 1999, figure parmi ses contributions marquantes au rap français.

En 2024, la série documentaire DJ Mehdi : Made in France, diffusée sur Arte, avait permis de faire redécouvrir son parcours et son influence à une nouvelle génération.

Le choix du XIe arrondissement possède également une dimension symbolique. C'est dans ce secteur de Paris que le musicien avait perdu la vie en 2011, après la chute du plancher vitré d'une mezzanine sur laquelle il se trouvait avec des amis. Il avait succombé à un traumatisme crânien.

Avec cette future place, la capitale entend inscrire durablement dans son espace public le souvenir de l'une des figures importantes des musiques urbaines françaises.