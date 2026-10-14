Clash entre Drake et Kendrick Lamar : pour 50 Cent, le grand perdant est finalement J. Cole

Deux ans après l'affrontement entre Drake et Kendrick Lamar, 50 Cent livre son analyse de l'un des clashs les plus marquants du rap américain. Selon lui, J. Cole aurait davantage perdu en refusant de poursuivre la confrontation que les deux artistes qui se sont affrontés.

Et si le véritable perdant du clash entre Drake et Kendrick Lamar n'était pas celui que l'on croit ? Invité du podcast The Crew Has It ce mardi 13 octobre, 50 Cent est revenu sur la rivalité qui avait agité le monde du hip-hop en 2024.

Le rappeur américain estime que J. Cole a commis une erreur en choisissant de se retirer de cet affrontement musical.

"Je pense que la compétition fait partie de la culture hip-hop. L'erreur, c'est de choisir de ne pas participer à cette compétition. Je pense que J. Cole est celui qui en a payé le prix le plus élevé", a-t-il expliqué.

Pour rappel, J. Cole avait initialement attaqué Kendrick Lamar dans son morceau 7 Minute Drill, publié en avril 2024 sur le projet Might Delete Later. Quelques semaines plus tard, l'artiste avait présenté ses excuses sur scène lors de son festival Dreamville, avant de retirer le titre des plateformes de streaming.

Une décision qui avait laissé Drake et Kendrick Lamar poursuivre seuls leur confrontation.

50 Cent défend malgré tout J. Cole

Si 50 Cent critique son retrait du clash, il ne remet pas en cause les qualités du rappeur. Au contraire, il souligne son authenticité et sa capacité à s'affranchir des codes traditionnels du hip-hop.

Il décrit J. Cole comme l'une des personnalités les plus appréciables de cette culture, notamment pour son rapport détaché à l'argent et aux signes extérieurs de richesse.

Selon lui, cette attitude témoigne d'une confiance en soi qui ne dépend pas des apparences. Il rappelle notamment que J. Cole pouvait se rendre à son studio à vélo et ne cherchait pas à afficher des bijoux coûteux.

Drake a-t-il réellement perdu face à Kendrick Lamar ?

50 Cent s'est également exprimé sur les conséquences du clash pour Drake. S'il reconnaît que le Canadien a perdu la confrontation musicale face à Kendrick Lamar, il considère que cette défaite n'a pas véritablement affecté sa carrière.

Il raconte avoir directement interrogé Drake sur ce qu'il avait perdu à la suite de cette rivalité. La réponse du principal intéressé aurait été simple : "Rien."

50 Cent lui aurait alors conseillé de ne pas accorder trop d'importance aux commentaires négatifs, estimant que les réactions finiraient par s'estomper.

Pour appuyer son analyse, le rappeur cite les performances commerciales récentes de Drake. En mai, ce dernier a publié simultanément trois albums, ICEMAN, HABIBTI et MAID OF HONOUR, devenant le premier artiste à occuper les trois premières places du Billboard 200 au même moment.

L'ajout de quatre nouveaux morceaux à HABIBTI en octobre a également permis au projet de remonter à la deuxième place du classement américain.

Pour 50 Cent, ces résultats démontrent que Drake conserve une position particulière dans l'industrie musicale, grâce à sa capacité à naviguer entre le rap et le R&B.