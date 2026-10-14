Meurtre de Tupac : trente ans après, un ancien chef de gang condamné à au moins 40 ans de prison

La justice américaine a prononcé ce mardi 13 octobre une peine d'au moins 40 ans de prison contre Duane Davis, reconnu coupable du meurtre de Tupac Shakur à Las Vegas en 1996. L'ancien membre d'un gang de Los Angeles, dont le procès s'était achevé en août, entend faire appel de sa condamnation.

Trente ans après l'assassinat de Tupac Shakur, la justice américaine a fixé la peine de l'homme reconnu coupable d'avoir organisé sa mort. Duane "Keffe D" Davis, ancien membre des South Side Compton Crips, a été condamné à un minimum de 40 années d'emprisonnement.

"Cela nous a pris 30 ans, mais aujourd'hui, vous allez répondre de vos actes", a déclaré la juge Carli Kierny lors du prononcé de la peine.

L'avocat du condamné, Michael Sanft, avait annoncé avant même le verdict son intention de contester la décision en appel.

Une vengeance entre gangs à l'origine du meurtre

Le procès, qui s'est déroulé sur trois semaines, est revenu sur la nuit du 7 septembre 1996, lorsque Tupac Shakur avait été victime d'une fusillade à Las Vegas.

Selon l'accusation, Duane Davis aurait organisé l'assassinat du rappeur en représailles à une agression commise quelques heures auparavant.

Tupac avait en effet participé au passage à tabac d'Orlando Anderson, neveu de Duane Davis, après un combat de boxe de Mike Tyson.

Les déclarations faites par l'ancien membre de gang dans ses propres mémoires ont notamment occupé une place importante pendant les débats judiciaires.

Reconnu coupable fin août, Duane Davis a finalement été fixé sur sa peine ce mardi 13 octobre, trois décennies après la mort de l'une des figures les plus emblématiques du rap américain.