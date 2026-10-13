Théodora appelle à voter LFI en 2027 après l'annulation d'une soirée rap à Manosque

La chanteuse Théodora a vivement réagi à la décision du maire de Manosque de supprimer une soirée rap du festival Musiks 2027. Sur Instagram, l'artiste de 22 ans a dénoncé ce choix et affiché son soutien à La France insoumise en vue de la prochaine élection présidentielle.

Une décision municipale dans les Alpes-de-Haute-Provence provoque une réaction jusque dans le monde de la musique. Dimanche 11 octobre, Théodora a pris position sur Instagram après avoir découvert l'annulation de la soirée consacrée au rap lors de la prochaine édition du festival Musiks par le maire Camille Galtier à Manosque.

La chanteuse, récompensée par quatre Victoires de la musique, a partagé une publication du média Mosaïque Le Mag consacrée à cette suppression, accompagnée d'un commentaire politique : "Élu divers droite, hein. Votez bien en 2027 #LFI."

Un message visant directement Camille Galtier, maire divers droite de Manosque, et dans lequel l'artiste affiche sa préférence pour La France insoumise à l'approche de l'élection présidentielle.

Une soirée rap supprimée après des dégradations

À l'origine de cette polémique, une manifestation lycéenne organisée le 1er octobre à Manosque. Durant cette mobilisation, un fumigène avait été lancé à l'intérieur de la mairie, provoquant des dégâts estimés à environ 30 000 euros.

Quelques jours plus tard, Camille Galtier avait annoncé la suppression de la soirée jeune rap, seul rendez-vous de ce genre programmé au festival Musiks 2027.

Pour justifier sa décision, l'élu avait notamment déclaré que "l'argent public n'est pas magique", expliquant vouloir privilégier la réparation des dégradations plutôt que le financement de cette soirée gratuite.

Une justification qui n'a manifestement pas convaincu Théodora.

Sur ses réseaux sociaux, l'interprète a prolongé sa prise de position en évoquant également les politiques menées par plusieurs élus de gauche, notamment Bally Bagayoko à Saint-Denis, tout en critiquant certains choix de responsables de droite et du Rassemblement national.

Cette intervention s'inscrit dans une série de messages politiques publiés par la chanteuse depuis le 30 septembre, dans lesquels elle dénonce notamment les violences policières lors des mobilisations lycéennes.