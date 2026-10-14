Jul promet de faire un feat avec le gagnant d'un concours... puis se prend un vent

Il avait remporté un concours lui permettant d'enregistrer un morceau avec Jul. Mais le rappeur Vinz a finalement refusé cette collaboration, mécontent d'un changement dans les conditions annoncées. Une décision qui divise les fans du Marseillais sur les réseaux sociaux.

Remporter un concours organisé par Jul pour finalement refuser de travailler avec lui. C'est le choix surprenant de Vinz, jeune rappeur originaire des Mureaux, dans les Yvelines.

Il y a quelques semaines, Jul avait proposé à ses cinq millions d'abonnés Instagram de participer à un défi musical : enregistrer un couplet sur la mélodie de l'une de ses prochaines chansons. Un vote du public devait permettre de désigner un unique gagnant, qui aurait l'opportunité de partager un morceau avec la star du rap français.

Dimanche soir, Vinz, notamment connu pour ses titres Corsé et Village, a été désigné vainqueur. Mais la collaboration n'aura finalement pas lieu.

Un changement de programme qui ne passe pas

La raison de ce refus ? Jul a décidé d'intégrer deux autres artistes au projet, alors que le concours prévoyait initialement un seul gagnant.

Une modification que Vinz n'a pas acceptée. Le jeune artiste souhaitait enregistrer un véritable duo avec son idole, conformément à la promesse de départ.

Jul a reconnu ce changement sur Instagram : "C'est compréhensible, car c'est ce que j'avais dit au début." Le Marseillais explique avoir voulu récompenser deux autres participants qui avaient également bénéficié d'un important soutien du public.

De son côté, Vinz a justifié sa décision en insistant sur le respect des engagements. "Je ne chante pas avec n'importe qui", a-t-il déclaré, précisant qu'il s'agissait d'une question de parole donnée et de direction artistique, sans animosité envers Jul.

Cette décision a provoqué de nombreuses réactions. Certains internautes reprochent au jeune rappeur son attitude, tandis que d'autres défendent son choix de s'en tenir aux règles initiales du concours.

Malgré ce désaccord, Jul a tenu à lui souhaiter bonne chance pour la suite de sa carrière.