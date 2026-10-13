GTA 6 trop lourd pour ta PS5 ? Une fuite inquiète les joueurs

GTA 6 pourrait nécessiter un espace de stockage particulièrement important sur PS5 et Xbox. Une nouvelle fuite évoque une version du jeu dépassant les 200 Go, à quelques semaines de sa sortie prévue le 19 novembre. Mais cette taille ne correspond pas nécessairement à celle du jeu commercialisé.

Les joueurs devront-ils faire de la place sur leur console avant de découvrir GTA 6 ? Alors que la sortie du prochain titre de Rockstar Games approche, de nouvelles informations circulent concernant son poids sur les disques durs.

À l'origine de ces révélations, Cyberleek, qui affirme posséder une version de développement du jeu dépassant les 200 Go. Cette personne, qui diffuse déjà des extraits de gameplay, menace de rendre accessible cette version jouable si la cryptomonnaie qu'elle promeut atteint une capitalisation de 30 millions de dollars.

Aucune confirmation officielle de Rockstar Games ne permet toutefois d'établir que la version finale de GTA 6 occupera autant d'espace.

Un jeu potentiellement deux fois plus lourd que GTA 5

L'hypothèse d'un téléchargement particulièrement volumineux n'est pas surprenante au regard des ambitions affichées pour ce nouvel épisode.

Selon Rob Nelson, codirecteur de Rockstar North, la carte de GTA 6 serait environ deux fois plus grande que celle de GTA 5. Le niveau de détail annoncé pour Vice City et les autres territoires de Leonida pourrait également peser sur les besoins de stockage.

À titre de comparaison, la version améliorée de GTA 5 nécessite environ 95 Go sur PS5, contre 105 Go sur PC. Certains épisodes de Call of Duty: Black Ops dépassent déjà la barre des 200 Go.

Mais les versions de développement d'un jeu vidéo contiennent souvent des fichiers et des outils absents de la version commerciale. Des opérations de compression et d'optimisation peuvent également réduire considérablement leur taille.

Les joueurs ayant précommandé le titre devraient pouvoir commencer son téléchargement dès le 12 novembre, soit une semaine avant sa sortie annoncée le 19 novembre.