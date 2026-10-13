Des trottinettes électriques en stationnement dans une rue de la ville. Photo : volzi / Pixabay

Autonomie, poids, freinage, budget : nos conseils pour choisir la trottinette électrique qui vous fera oublier la voiture en ville au quotidien.

Embouteillages, places de parking introuvables, prix du carburant qui grimpe : de plus en plus de citadins laissent leur voiture au garage. Et pour beaucoup, la trottinette électrique est devenue la solution pour se déplacer en ville au quotidien : rapide, économique, facile à garer. Reste à choisir le bon modèle, et ce n’est pas si simple. Autonomie, puissance, poids, freinage : les fiches techniques débordent de chiffres, et chaque critère compte différemment selon votre usage. Un trajet de 3 km en centre-ville n’a rien à voir avec 15 km de pistes cyclables vallonnées. Voici comment faire le tri et trouver l’engin qui deviendra votre allié de tous les jours.

Commencer par définir son usage réel

Avant même de regarder les prix, posez-vous une question simple : à quoi va servir votre trottinette ? Pour le dernier kilomètre entre la gare et le bureau, un modèle léger et compact fera parfaitement l’affaire. Pour remplacer la voiture sur des trajets plus longs, il faudra viser plus haut en autonomie et en confort. Un étudiant qui jongle entre cours et petit boulot n’aura pas les mêmes attentes qu’un cadre qui traverse la ville chaque matin.

Pensez aussi à votre terrain de jeu. Pavés, routes abîmées, côtes raides : tout cela pèse dans la balance. Parcourir une gamme de trottinettes électriques en magasin permet d’ailleurs de mesurer l’écart entre un modèle urbain d’entrée de gamme et un engin taillé pour les longues distances.

Autonomie et batterie : lire entre les lignes

L’autonomie annoncée par les fabricants est mesurée dans des conditions idéales : conducteur léger, terrain plat, vitesse modérée, température douce. Dans la vraie vie, comptez plutôt 60 à 70 % de la valeur affichée. Un modèle vendu pour 30 km vous emmènera donc sereinement sur une vingtaine de kilomètres.

Le chiffre à surveiller, c’est la capacité de la batterie, exprimée en wattheures (Wh). Autour de 250 à 300 Wh, vous couvrez les besoins urbains classiques. Au-delà de 500 Wh, vous entrez dans la catégorie des grands rouleurs. Attention aussi à l’hiver : le froid réduit sensiblement les performances.

Puissance du moteur et vitesse maximale autorisée

En France, les trottinettes électriques font partie des EDPM, les engins de déplacement personnel motorisés. Leur vitesse est limitée à 25 km/h. Inutile donc de payer pour un engin capable de rouler à 40 km/h : vous n’aurez pas le droit de l’utiliser ainsi sur la voie publique.

La puissance du moteur garde pourtant tout son intérêt. Un moteur de 350 W suffit sur terrain plat, mais dès que les montées s’enchaînent, 500 W ou un double moteur font une vraie différence. La trottinette maintient alors sa vitesse sans s’essouffler, ce qui rend chaque trajet plus agréable.

Bon à savoir : en ville, on roule sur la piste cyclable quand elle existe, sinon sur la chaussée, jamais sur le trottoir.

Poids et pliage : le confort au quotidien

C’est le critère qu’on sous-estime le plus souvent. Une trottinette de 12 kg se porte sans difficulté dans un escalier ou un train. À 20 kg, l’exercice devient franchement pénible, surtout si vous habitez au troisième sans ascenseur.

Testez aussi le système de pliage. Il doit être rapide, robuste et ne présenter aucun jeu une fois la trottinette dépliée. Un mécanisme qui grince ou bouge après quelques semaines, c’est à la fois agaçant et dangereux.

Freinage, pneus et suspensions : la sécurité avant tout

Un bon freinage n’est pas négociable ! Les modèles les plus sûrs combinent deux systèmes, par exemple un frein électrique à l’avant et un frein mécanique à l’arrière, à tambour ou à disque. Le tambour, intégré au moyeu de la roue, demande moins d’entretien ; le disque offre un mordant supérieur.

Côté roues, deux familles s’affrontent. Les pneus pleins ne crèvent jamais mais transmettent

toutes les vibrations. Les pneus gonflables absorbent bien mieux les irrégularités, au prix de quelques crevaisons. Sur des rues pavées, visez des roues d’au moins 10 pouces, idéalement associées à des suspensions. Vos poignets vous remercieront.

Vérifiez enfin la présence d’un éclairage avant et arrière et d’un avertisseur sonore : ces équipements sont obligatoires.

Quel budget prévoir pour une trottinette fiable ?

Les prix s’étalent d’environ 250 € à plus de 1 500 €. Pour s’y retrouver, voici les grandes fourchettes :

Moins de 400 € : des modèles corrects pour de courts trajets occasionnels, avec des compromis sur l’autonomie et la qualité des composants.

Entre 400 et 700 € : le cœur du marché, avec une bonne autonomie, un freinage efficace et des finitions sérieuses. C’est souvent la zone idéale pour un usage quotidien.

Au-delà de 700 € : vous payez la puissance, les suspensions avancées et le confort longue distance.

Prévoyez aussi l’assurance responsabilité civile, obligatoire, sans oublier un casque et un bon antivol. Ces dépenses annexes atteignent vite une centaine d’euros, un budget qui reste très loin de celui d’une voiture en ville.

Entretien et durée de vie de la batterie

Bien entretenue, une trottinette tient plusieurs années. Contrôlez régulièrement la pression des pneus, le serrage des vis et l’usure des plaquettes. Côté batterie, évitez de la laisser à plat ou de la stocker pleine pendant des semaines : une charge entre 50 et 80 % préserve sa longévité. Rangez-la à l’abri du froid comme des fortes chaleurs.

La trottinette, votre meilleure alliée pour circuler en ville

Bien choisie, une trottinette électrique peut remplacer la voiture sur la plupart de vos trajets urbains : moins de bouchons, plus de stress pour se garer, et des économies chaque mois. La clé, c’est de partir de votre usage réel plutôt que des promesses marketing. Autonomie réaliste, poids supportable, freinage solide et budget cohérent : en croisant ces critères, le bon modèle s’impose presque de lui-même. Le mieux reste encore de l’essayer avant d’acheter. Alors, prêt à laisser la voiture au garage ?