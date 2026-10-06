Lucki poignardé par l'équipe de Playboi Carti à la ComplexCon : ce que l'on sait

Lors de l'évènement hip-hop organisé par le média Complex, Lucki aurait été pris à partie et poignardé par l'équipe de Playboi Carti.

Le rappeur américain Lucki aurait été victime d'une violente agression lors de la ComplexCon 2026, à Los Angeles, samedi 3 octobre. Alors que les premières images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, de nouveaux détails permettent désormais de mieux comprendre la gravité de l'incident. Une implication directe de Playboi Carti ou de son entourage reste toutefois à confirmer.

Une violente bagarre à la ComplexCon

Les faits se sont déroulés vers 16h40, à proximité du Los Angeles Convention Center. Selon les informations rapportées par AllHipHop et confirmées en partie par les autorités, une altercation impliquant plusieurs personnes a dégénéré.

Lucki aurait été pris à partie alors qu'il échangeait avec des fans pour prendre des photos. Des vidéos diffusées en ligne montrent ensuite le rappeur avec du sang au niveau du visage et du cou, avant qu'il ne soit accompagné jusqu'à une voiture.

La police de Los Angeles a indiqué que quatre personnes avaient été blessées. Deux victimes ont été transportées à l'hôpital, une troisième s'y est rendue par ses propres moyens, tandis qu'une quatrième a refusé des soins sur place. Les blessures de plusieurs victimes semblaient compatibles avec une attaque au couteau.

L'entourage de Playboi Carti au cœur des accusations

L'affaire prend une autre dimension en raison de la présence de Playboi Carti sur les lieux. Selon AllHipHop, la confrontation aurait impliqué des membres de l'entourage de Lucki et des personnes associées à Carti. Le média rapporte également que Carti aurait été aperçu depuis un véhicule en train d'observer la scène.

Mais un point est essentiel : aucune preuve publique ne permet actuellement d'affirmer que Playboi Carti a poignardé Lucki, participé à l'agression ou ordonné une attaque. Les circonstances exactes de la bagarre et l'identité des suspects restent au centre de l'enquête.

Lucki et Playboi Carti avaient déjà un passif

Cette nouvelle affaire ravive également une ancienne tension entre les deux rappeurs. Lucki et Playboi Carti avaient connu un clash sur les réseaux sociaux en 2024, après que Carti avait interprété une publication de Lucki comme une attaque personnelle. Lucki avait alors nié avoir visé directement Carti.

Ce précédent alimente aujourd'hui les spéculations autour de la ComplexCon, mais il ne constitue pas une preuve du mobile de l'agression.

Quelle est la situation de Lucki ?

Les dernières informations disponibles se veulent plutôt rassurantes. Lucki a publié sur Instagram après les faits, laissant entendre qu'il était conscient et mobile. AllHipHop rapporte également, citant des sources proches du rappeur, que son état serait stable.

À ce stade, l'enquête du LAPD se poursuit et aucune arrestation n'a été annoncée. La question centrale reste donc entière : qui a déclenché la confrontation et qui a blessé Lucki ?

Une chose est certaine : ce qui devait être un moment consacré au hip-hop à la ComplexCon 2026 s'est transformé en une violente altercation, dont les conséquences pourraient encore évoluer dans les prochains jours.