Par Zoé BLATEYRON

Le corps de Celeste Rivas Hernandez a été retrouvé en septembre 2025 dans le coffre d’une Tesla immatriculée au nom du chanteur. — Photo : DR

Les parents de Celeste Rivas Hernandez, retrouvée morte à 14 ans en septembre 2025, ont engagé une action en justice contre D4vd ainsi que plusieurs personnes de son entourage. Le rappeur de 21 ans, qui plaide non coupable, doit parallèlement être jugé au pénal pour assassinat, agression sexuelle sur mineure et mutilation de cadavre.

Une nouvelle procédure judiciaire vise David Anthony Burke, connu sous le nom de D4vd. Les parents de Celeste Rivas Hernandez réclament des dommages après la mort de leur fille, dont le corps en décomposition avait été découvert dans le coffre d’une Tesla immatriculée au nom du chanteur et placée dans une fourrière d’Hollywood en septembre 2025.

La plainte déposée à Los Angeles ne concerne pas uniquement le rappeur. Elle vise également ses entreprises et représentants, sa mère ainsi qu’un garde de sa résidence.

Les parents de l’adolescente affirment que ces personnes savaient que D4vd entretenait des relations sexuelles avec leur fille depuis novembre 2023. Elle avait alors 13 ans et le chanteur 18 ans.