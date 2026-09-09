Par Benoît GABILLY

Le rappeur lyonnais Jayel se produira à La Rayonne, à Villeurbanne, le samedi 19 septembre. Sasso, L’Allemand, Zeguerre ou encore Casus Belli sont annoncés parmi les invités.

Une soirée placée sous le signe du rap lyonnais. Jayel sera en concert à La Rayonne, au 7 rue Henri-Legay à Villeurbanne, le samedi 19 septembre. Les portes ouvriront à 19h avant un début des concerts annoncé à 20 h. Les billets sont affichés à 14,99 euros.

Originaire de Neuville-sur-Saône, Jayel retrouvera ainsi le public lyonnais pour son deuxième concert solo dans l’agglomération, après une première date à La Marquise en 2023.

Pour cette nouvelle soirée, le rappeur ne sera pas seul. RD, Zitoune, Nada et Nakry sont annoncés en premières parties. Plusieurs artistes doivent également intervenir comme invités : Sasso, L’Allemand, Zeguerre, Mecra, Casus Belli et Draviss. Les influenceurs HMI et Boucif sont également annoncés présents.

Un concert dans la foulée d’un nouveau projet

Cette date intervient quelques semaines après la sortie de "69 degrés, Pt. 2", dévoilé le 7 août 2026. Le projet comprend sept morceaux et plusieurs collaborations qui font directement écho au plateau prévu à La Rayonne. Sasso apparaît sur Casanière, tandis que L’Allemand accompagne Jayel sur Tu la veux.

Le rappeur dispose également d’un titre certifié. Sorti en juin 2022, "Ma jolie" a été certifié disque d’or le 9 octobre 2025 par le SNEP.

Côté pratique, les moins de 16 ans devront être accompagnés de leur tuteur légal et une pièce d’identité est obligatoire. Un vestiaire à 2 euros et un foodtruck sont prévus dès l’ouverture. La salle se situe à environ 500 mètres de Vaulx-en-Velin La Soie, desservie notamment par le métro A et le tram T3.