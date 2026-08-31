Tom Hardy rappe avec Method Man et Busta Rhymes dans son premier album : notre verdict

Par La rédaction

Tom Hardy vient de franchir une nouvelle étape dans sa passion pour le hip-hop. L’acteur britannique de 48 ans a sorti un album de 15 titres sous le nom de Frankie Pulitzer, en collaboration avec le collectif Czarface.

Tom Hardy n’est plus seulement acteur.

Depuis ce vendredi 28 août, le Britannique dispose également d’un premier album de rap à son actif.

Baptisé Czarface Meets Frankie Pulitzer, le disque a été enregistré avec Czarface, supergroupe composé de 7L & Esoteric et d’Inspectah Deck, membre du Wu-Tang Clan. Hardy y rappe sous le pseudonyme Frankie Pulitzer, une identité derrière laquelle les fans le soupçonnaient déjà de se cacher depuis plusieurs années.

Le projet compte 15 morceaux et accueille notamment Method Man et Busta Rhymes.

Bane, Spider-Man et Stephen King au programme

Tom Hardy a largement puisé dans sa culture cinématographique pour écrire ses textes. Dans Raw Forever, il fait notamment référence au Bouffon vert incarné par Willem Dafoe dans Spider-Man, à Doctor Doom ou encore à Nicolas Cage dans À tombeau ouvert de Martin Scorsese.

L’acteur convoque même l’un de ses propres personnages. Sur Grim-Visaged War, il reprend la voix de Bane, qu’il incarnait dans The Dark Knight Rises, pour réciter un passage de Richard III de Shakespeare.

Le morceau Mad Technology, enregistré avec Method Man, multiplie de son côté les références à Stephen King, notamment Cujo et Misery. Tom Hardy y glisse également une punchline particulièrement crue consacrée à Kathy Bates.

Dans le clip du titre, l’acteur apparaît entièrement masqué, vêtu d’une cagoule noire et blanche, comme pour maintenir la séparation entre sa carrière au cinéma et son alter ego de rappeur.

Mais quelle est la réponse à la question fatidique, à savoir : est-ce que Tom Hardy est une bête de rappeur ou est-ce-qu'il pue la merde comme sa trilogie Venom ?

Avec son accent nasillard, et son phrasé, on est plutôt agréablement surpris. Il y a même un petit côté Snoop Dogg blanc chez le Britannique sur certains morceaux !

Une passion qui remonte à l’adolescence

Ce premier album n’arrive toutefois pas de nulle part. Tom Hardy rappe depuis son adolescence et avait déjà enregistré une mixtape en 1999 avec Edward Tracy, alors sous le nom de "Tommy No 1".

Ce projet de 18 titres, resté inédit pendant près de vingt ans, avait finalement été mis en ligne en 2018.

L’acteur avait lui-même raconté avoir commencé à rapper vers 14 ou 15 ans, tout en reconnaissant qu’à l’époque, il n’était "pas très bon".

Avec Czarface Meets Frankie Pulitzer, cette vieille passion quitte désormais définitivement le stade du hobby confidentiel.

Et puis si vous n'aimez pas son rap, vous le kifferez forcément dans la saison 2 de MobLand le 18 septembre sur Netflix !