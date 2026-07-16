Par Théo Afonso

Le 16 juillet 2021, Laylow dévoilait L'Étrange Histoire de Mr. Anderson, son deuxième album studio. Cinq ans plus tard, le projet est toujours considéré comme une référence du rap FR. Grâce à son univers cinématographique, son storytelling soigné et une direction artistique unique, l'album a marqué les esprits et confirmé Laylow comme l'un des artistes les plus créatifs de sa génération.

Un album pensé comme un film

Après le succès critique et commercial de Trinity en 2020, Laylow a choisi de pousser encore plus loin son concept artistique. Avec L'Étrange Histoire de Mr. Anderson, il construit une véritable œuvre narrative, articulée autour de son alter ego Mr. Anderson. Entre dialogues, interludes et ambiance inspirée du cinéma, l'album s'écoute comme un long-métrage, une approche encore rare dans le rap français.

Cette identité se retrouve aussi dans les visuels et dans le court-métrage dévoilé pour accompagner la sortie du projet, renforçant l'immersion dans l'univers imaginé par le rappeur toulousain.

Une tracklist devenue culte

Dès sa sortie, les réseaux sociaux s'enflamment. Les fans saluent la qualité du projet et plusieurs morceaux deviennent rapidement incontournables. Parmi eux, R9R-LINE avec Damso, IVERSON, SPÉCIAL en featuring avec Nekfeu et Fousheé, STUNTMEN avec Alpha Wann et Wit., UNE HISTOIRE ÉTRANGE, VOIR LE MONDE BRÛLER ou encore LOST FOREST figurent aujourd'hui parmi les titres les plus appréciés de la discographie de Laylow.

L'album réunit également Hamza et le rappeur britannique slowthai, confirmant les ambitions internationales de l'artiste.

Un succès immédiat

Le projet ne tarde pas à rencontrer son public. Dès sa première semaine d'exploitation, L'Étrange Histoire de Mr. Anderson s'installe à la première place du Top Albums en France avec plus de 34 000 exemplaires vendus. Quelques semaines plus tard, il est certifié disque d'or, avant d'obtenir un disque de platine, une première dans la carrière de Laylow.

Au-delà des chiffres, l'album est largement salué par la critique, qui met en avant son ambition artistique et sa capacité à repousser les frontières du rap français.

Cinq ans plus tard, une œuvre toujours aussi influente

Aujourd'hui encore, L'Étrange Histoire de Mr. Anderson est régulièrement cité parmi les albums les plus marquants des années 2020. Son esthétique futuriste, sa narration et son exigence artistique ont inspiré de nombreux artistes et contribué à faire de Laylow une figure incontournable du rap français.

Cinq ans après sa sortie, le projet continue de susciter le même enthousiasme qu'à l'époque, preuve que cette « étrange histoire » a trouvé une place durable dans le patrimoine du rap hexagonal.