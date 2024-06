Laylow est de retour avec le puissant "DOGZ (In The Studio)"

Son premier single solo de l'année !

Après avoir rythmé notre début d'anné avec "Kawasaki", son featuring avec S.Pri Noir, Laylow est enfin de retour et en grande forme. Le rappeur balance, à la surprise générale, un titre inédit intitulé "DOGZ (In The Studio)". Un morceau surpuissant au BPM fracassant produit par Loubenski et Mingo. Le clip réalisé par Osman Mercan matche avec l'atmosphère du titre et montre un Laylow enragé. "I'm still in the Studio..." , précise-t-il en description. De quoi nous faire patienter avant la sortie du successeur de "L'Etrange Histoire de Mr. Anderson", paru en 2021.