Lauryn Hill en concert à Bercy à la rentrée 2026 !

Par Remi N

Lauryn Hill, légende de la musique et du rap US, vient d'annoncer une date à l'Accor Arena de Bercy en septembre 2026, et les réseaux sociaux ont décidé de se déchaîner.

Dans le rap US, il y a des albums qu'on appelle des classiques, et il y en a d'autres qui sont encore plus que ça : du patrimoine culturel, un truc à étudier dans les musées et les écoles. Et Lauryn Hill en aura produit au moins deux au cours de sa carrière, ce qui est tout simplement exceptionnel. Que ce soit avec les Fugees sur The Score, ou bien en solo avec "The Miseducation of Lauryn Hill", elle aura à chaque fois marqué l'histoire. Forcément, la voir annoncer un concert à Paris Bercy en septembre 2026 est une grande nouvelle.

Car c'est exactement ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui : Lauryn Hill sera en concert à l'Accor Arena de Paris Bercy le 2 septembre 2026, dans moins de deux mois donc. Une date "surprise", car ce genre de concert est en général annoncé des mois et des mois auparavant, mais l'artiste sait qu'elle peut remplir la salle sans trop de problème en quelques semaines seulement. Car ce n'est pas la première fois qu'elle vient se produire en France, elle qui était déjà venue en 1999, en 2005 et à plusieurs autres reprises.

Et c'est justement là-dessus qu'Internet a décidé de se déchaîner. Car il n'a échappé à personne que Lauryn Hill n'est plus vraiment au top de sa forme depuis quelques années, et elle a la réputation d'arrivée souvent en retard à ses propres concerts, comme c'était le cas en 2007 au Nice Jazz Festival par exemple. Mieux, telle une rockstar, elle arrive également parfois complètement bourrée (ou sous médicaments, difficile de savoir), chante trop doucement pour être entendue, bref, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec elle. Du coup, les réseaux sociaux ont dégainé leurs meilleures vannes, dont on vous propose un petit florilège en bas de l'article.

Et malgré sa réputation, rassurez-vous : il lui arrive aussi d'être excellente en concert et de se donner à fond, et on espère que c'est ce qu'elle fera pour cette date du 2 septembre à Bercy. La billetterie en ligne ouvrira le vendredi 17 juillet à partir de 10h du matin !