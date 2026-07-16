Damso : la version originale de son classique "Peur d'être sobre" révélée ?

Par Remi N

Lors de son arrivée dans le rap game au sein du 92i, Damso avait mis KO la concurrence, notamment grâce à des titres devenus classiques comme "Peur d'être sobre", dont une version originale semble être arrivée sur les réseaux sociaux.

Il fait clairement partie de ces artistes qui ont le plus marqué le rap français depuis maintenant un peu plus de dix ans : Damso est un monstre du rap français. Et si ces dernières sorties ont peut-être moins fait l'unanimité, il y a une époque où chaque apparition du rappeur belge mettait tout le monde d'accord. Cette époque, c'est celle de "Batterie Faible", qui fêtait ses dix ans il y a quelques jours. A cette période, Dems était tout simplement imprenable, et il le prouvait à chaque apparition, comme sur "Peur d'être sobre", dont une version originale vient d'être dévoilée.

Une révélation qui nous paraît étrange, car pour le coup, "Peur d'être sobre", véritable classique de Damso, dans lequel il parle de la manière dont ce monde et sa vie l'ont tellement abîmé qu'il ne pense qu'à se réfugier dans toutes les substances possibles, surtout l'alcool et le THC. Un Damso brut, qui lâche tout ce qu'il a sur le cœur, sans aucun calcul artistique, et qui avait donc marqué notre histoire lorsqu'il est passé rapper ça au micro de Générations. C'était d'ailleurs la seule trace officielle de ce morceau "disparu" à cause d'un problème concernant apparemment les droits du beat, enfin, c'est ce qu'on croyait.

Le média Rapunchline vient en effet de mettre en ligne un tweet dans lequel on retrouve une version originale du titre "Peur d'être sobre". Une version légèrement différente, avec des backs dans le refrain au moment de "vaisseaux sanguins" et "mérovingiens" par exemple, et quelques autres petites modifications de ce style, ainsi qu'un mix différent et une qualité globalement moins bonne. Peut-être que c'est le fait de poster le son sur Twitter qui baisse la qualité de cette manière, c'est possible.

Evidemment, on préfère largement la version de chez nous (on rigole, il était injouable dans tous les cas), mais on regrette quand même, pour les fans de Damso, que le titre n'ait jamais pu arriver sur les plateformes de streaming, ni même sur son album. En tout cas, tout ça rappelle de sacrés souvenirs.