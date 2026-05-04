Guizmo dévoile “VIDA” avec Soprano et annonce son nouvel album La Tanière

Guizmo signe son retour avec un projet particulièrement attendu. Après une période de retrait et de remise en question, l’artiste revient avec un nouvel album intitulé La Tanière, dont la sortie est prévue le 22 mai, porté par une démarche artistique plus introspective, sincère et reconstruite.



Un retour marqué par l’introspection avec La Tanière

Avec ce nouvel opus, Guizmo explore une phase plus personnelle de son parcours. L’album La Tanière s’inscrit dans une période de reconstruction, marquée par une prise de distance avec l’industrie musicale et des épreuves personnelles, notamment liées à l’alcool.

Dans ce projet, l’artiste mêle noirceur et espoir, en retraçant son évolution artistique avec une écriture brute, fidèle à son identité. Loin des artifices, il revient à une musique plus essentielle, centrée sur le vécu et la sincérité.

“VIDA” feat. Soprano : un single solaire et fédérateur

Disponible depuis le 30 avril, le single VIDA marque le deuxième extrait de l’album à venir. Pour ce titre, Guizmo s’entoure de Soprano pour une collaboration à la fois naturelle et évidente.

Porté par une production de LIL BEN aux influences proches de l’univers de JuL, le morceau mêle rap et mélodie chantée dans une ambiance à la fois nostalgique et lumineuse. VIDA se distingue par son énergie positive et son message universel : profiter de l’instant présent, comme une parenthèse d’été sans fin.

Née d’une rencontre humaine forte à Marseille, cette collaboration dépasse le simple cadre musical. Elle reflète aussi une proximité culturelle et géographique revendiquée par les deux artistes, qui partagent une même sensibilité et une même énergie.

👉 À découvrir ici : https://guizmo.lnk.to/VIDA



Une sortie accompagnée d’un dispositif visuel fort

Le clip de VIDA, désormais disponible, accompagne la sortie du titre en prolongeant son atmosphère à la fois solaire et introspective.

👉 À découvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=Y-umzLsGPgY

L’identité visuelle du projet s’appuie sur l’artwork officiel de l’album La Tanière, également utilisé pour le single. Des photos de Guizmo et Soprano, ainsi que des visuels presse crédités @meddyzoo, viennent compléter cet univers cohérent et soigné.

Un artiste de retour sur le devant de la scène

Ce retour est également marqué par les récentes apparitions de Guizmo, notamment son passage remarqué lors de la cérémonie des Flammes, qui a ravivé l’attention autour de son univers musical et de sa trajectoire.

Avec VIDA et La Tanière, Guizmo confirme une nouvelle étape de sa carrière, entre maturité artistique, authenticité et volonté de transmission.

🎧 Écouter VIDA : https://guizmo.lnk.to/VIDA

📀 Sortie de l’album LA TANIÈRE : le 22 mai