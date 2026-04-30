Jul en pétard sur le tournage d'un nouveau clip !

Le J prépare son nouvel album comme il se doit !

Mais quand est-ce que Jul va se reposer un peu ? Le J est encore en forme avec plus de 10 ans de carrière et près de 30 albums dans le rap game ! Ce n’est vraiment pas négligeable et ça prouve qu’il en a encore sous le coude.

Preuve en date ? Il vient d’annoncer un nouvel album qui sortira le 15 mai prochain : “Oubliez-moi”. Et la particularité, c’est que la cover a été réalisée par un de ses fans lors d’un jeu concours, une façon pour lui de rester proche de sa communauté fidèle.

Et Jul ne s’arrête pas là. À quelques jours de la sortie du projet, il met toutes les chances de son côté pour faire plaisir à son public. En effet, sur les réseaux sociaux, on peut le voir en plein tournage de clip, sous fond vert, pour un morceau issu de ce nouvel album.

Ambiance déjà lourde : le J est en mode énervé, il bouge de partout, clairement en pétard, avec une petite instru à la Jul qui sent déjà l’été et les grosses vibes dans les oreilles.

Que demande le peuple ? Encore une fois, Jul semble avoir trouvé la recette parfaite : productivité, proximité avec les fans et efficacité musicale.

En tout cas, on a hâte de découvrir le produit fini. Avec Jul, une chose est sûre : ça sera encore une fois qualitatif et taillé pour tourner en boucle tout l’été.