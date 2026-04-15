Guizmo annonce son album "La Tanière" avec Freeze Corleone, La Fouine et Soprano

Guizmo Le Renard est bientôt de retour avec un nouveau projet, son premier album depuis 2021, qui s'appellera "La tanière".

On entend parfois les gens se plaindre, peut-être à raison, du manque de lyricistes dans le paysage actuel du rap français. C'est probablement vrai pour la scène mainstream, même si la scène underground, elle, déborde de plumes de qualité. Mais il y a en tout cas un artiste qui n'a jamais déçu sur ce sujet, et qui s'apprête à faire son grand retour avec un album : Guizmo. Beaucoup plus présent ces derniers mois, le rappeur vient d'annoncer la sortie de son nouvel album, "La tanière", avec des featurings très intéressants.

5 ans après "10 ans", le dernier album en date de Guizmo, celui qu'on surnomme Le Renard remet les gants et s'apprête à nous dévoiler un nouveau projet , un album qui s'appellera donc "La tanière" et qui sera disponible le 22 mai 2026. L'annonce a été faite par l'artiste lui-même, via une vidéo postée sur son compte Instagram, dans laquelle on le voit en mode béret + lunette en train de rapper dans son repère, en glissant des références subtiles aux noms des morceaux de ce futur album.

Un projet qui comptera donc 14 titres, dont "Kin la belle", qu'on connait déjà, ainsi que 3 featurings plutôt intéressants : un avec Freeze Corleone, comme on le pressentait après les images sorties en janvier, mais aussi un autre avec La Fouine et un troisième avec Soprano. Au vu du teaser et du casting des invités, on imagine que l'ambiance va être au kickage, et aux textes très introspectifs où le rappeur se livre. Une sortie à surveiller de près !