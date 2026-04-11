Snoop Dogg, Ice Cube, Too $hort et E-40 bientôt de retour dans un nouveau projet ?

Too $hort a confié en interview que le supergroupe Mount Westmore, composé de grandes légendes du rap West Coast, pourrait faire son retour avec plein de nouveaux morceaux.

Les anciens tauliers du rap US sont encore bien en jambe et ça fait plaisir à voir ! On a même vu Jay-Z recommencer à donner des interviews et ressortir d'anciens morceaux sur les plateformes, en donnant l'impression qu'il voulait même sortir de nouveaux morceaux. Mais cette fois, c'est de la West Coast qu'on va vous parler, plus précisément du groupe Mount Westmore, formé par E-40, Snoop Dogg, Too $hort et Ice Cube. Un groupe qui pourrait bientôt faire son retour avec un nouvel album !

Si on reparle de ce groupe fondé en 2020 par 4 légendes du rap californien, c'est parce que Too $hort a fait plusieurs confidences sur le sujet lors d'une récente interview pour AllHipHop, en expliquant que l'équipe avait encore assez de morceaux sous le coude pour faire 2 albums.

On a un peu parlé récemment. Quand on a enregistré l'album de Mount Westmore, on a enregistré assez de morceaux pour faire 3 disques. Donc la discussion qu'on a maintenant c'est : "Est-ce qu'on veut sorti ces sons ? Est-ce qu'on veut conserver l'énergie de ces morceaux pour les fondre dans de nouveaux titres ? Qu'est-ce qu'on veut faire ?". Personne ne veut mettre trop d'énergie à enregistrer d'autres trucs, parce qu'on a déjà tellement enregistré, donc on doit juste décider de comment cuisiner tout ça, l'emballer et le vendre. Tout le monde dans le groupe veut faire des shows et tout le monde veut laisser le public découvrir ce qu'on a fait. Je pense que le problème principal qui fait que vous n'avez pas encore pu écouté tout ça, c'est que tout le monde dans Mount Westmore est putain de riche, et ils sont tous sur tellement de choses que ça part en mode 'Est-ce que ton assistant a appelé mon assistant ?'.

Bref, pas de très gros problèmes, des problèmes de riches, de mecs très occupés, mais Too $hort assure qu'il a parlé à Snoop Dogg cette semaine et qu'il y a de bonnes chances pour qu'on entende ces pépites cachées assez rapidement, sous une forme ou sous une autre. Autant vous dire qu'on a hâte !