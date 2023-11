Le tire est un extrait de l'album "The Night Shift"

Larry June vient de révéler le clip de "GRGP", qui met en vedette Too $hort et Peezy . Ici, le rappeur de San Francisco profite de la vue avec Cardo, Peezy et Too $hort, ainsi que de nombreuses voitures de luxe pour les accompagner, sur une grosse prod bien grasse.