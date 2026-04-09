Jul : vous avez quelques heures pour proposer vos cover de son futur album "Oubliez Moi"

Jul travaille en ce moment sur son nouvel album "Oubliez Moi", et il a fait appel à ses fans pour la cover du projet. Problème : il ne vous laisse que quelques heures !

Cela faisait un bout de temps qu'on n'avait pas parlé de Jul ! Mais comme vous vous en doutez, un Jul qui reste silencieux, c'est un Jul qui prépare un album, et le rappeur marseillais n'a évidemment pas chômé pendant sa petite période de silence médiatique. Il était en train de construire son nouvel album "Oubliez Moi", qui succèdera à "TP sur TP" sorti en décembre dernier. Un album qui devrait arriver très bientôt, et comme souvent avec le J, il a décidé de faire appel aux fans afin de confectionner la cover de l'album à venir !

Mais cette année, il y a quelque chose qui change, une petite contrainte supplémentaire pour nos graphistes en herbe : le temps. D'habitude, le J laisse plusieurs jours à ses fans pour proposer leurs meilleures idées de cover, de montages, etc... Mais cette fois, vous n'avez que quelques heures pour assurer, comme il l'annonce dans son post Instagram :

J'ai juste un petit soucis c’est que je dois rendre la pochette demain avant minuit !! Je sais que c’est un peu chaud mais j’ai confiance en vous !! C’est donc demain que tout ce passe… Vous m’envoyez votre taf en mail et moi je vais en choisir 10 sur les 10 on fera un vote c’est vous qui choisirez.

Le message a été posté hier, le dernier délai est donc ce soir, 9 avril, à minuit. Avec le post, quelques photos issues du shooting de Jul organisé spécialement pour cet album. Les délais sont très serrés, on imagine donc qu'on devrait bientôt pouvoir découvrir l'album, mais en attendant, on espère que les fans du J se montreront ingénieux pour nous proposer une pochette de malade !