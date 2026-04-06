Kanye West fait fuir les sponsors, mais fait une énorme première semaine et annonce une réédition de "Bully"

Ça bouge pas mal du côté de Kanye West, avec les chiffres de sa première semaine pour "Bully" qui sont tombés, l'annonce d'une réédition, mais aussi des sponsors qui le lâchent.

Il y a beaucoup de choses qui se passent ces derniers jours autour de Kanye West, qui a fait sensation avec son album "Bully" dont la sortie a été énormément suivie par les fans, et a engendré pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux. Incendié par certains, validé par d'autres, ce nouvel album de Yeezus est à l'image de sa carrière récente : clivante. L'artiste est doué pour faire parler de lui et cette semaine encore, il sera au cœur de l'actualité. Alors que les chiffres de la première semaine de son album sont disponibles, il annonce une réédition. De l'autre côté des sponsors lâchent un festival en raison de sa présence.

On commence par les chiffres de la première semaine d'exploitation de "Bully". Des chiffres qui, comme tout ce qui touche à Kanye West, sont sujets à débat et créent la polémique. Car le rappeur ne fait rien comme les autres : son projet est sorti le samedi et non pas le vendredi. Du coup, alors que le Billboard annonce une deuxième place au top album, avec 152 000 ventes, son label, Gamma, affirme que sur une véritable semaine entière (du samedi au samedi), il aurait vendu 201 000 exemplaires, et devrait donc être à la première place du top album.

Billboard 200: #2(new) YE (@kanyewest), BULLY 152,000 [98.43 million on-demand streams | 56,000 pure sales]. — chart data (@chartdata) April 5, 2026

Un détail pour certains, mais pas pour Kanye West et ses équipes, qui ont décidé d'annoncer rapidement une édition "Deluxe" pour "Bully", sans donner de date de sortie précise cependant. Certains observateurs du rap US sont étonnés de la rapidité de l'annonce, puisque l'album initial avait déjà été retardé à plusieurs reprises. Selon certains, l'album est d'ailleurs sorti alors qu'il n'était pas fini, et ils sont donc très surpris de le voir déjà annoncer cette réédition.

Autre information importante concernant Kanye West, la campagne de boycott à son encontre est toujours en cours, malgré les nombreuses excuses de sa part pendant ces derniers mois. On pense notamment au Wireless Festival, énorme évènement en Angleterre donc Ye était une des têtes d'affiche. Depuis que sa participation a été confirmée, deux sponsors ont lâché l'évènement. Il s'agit de Pepsi et de Diageo, entreprise spécialisée dans les vins et les spiritueux, deux des principaux sponsors de l'évènement.

En bien ou en mal, Kanye West est vraiment le spécialiste pour faire parler de lui !