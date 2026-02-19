Pop Smoke : notre top 5 de ses meilleurs sons

Alors que ça fait maintenant 6 ans, jour pour jour, que Pop Smoke est décédé, on a choisi de lui rendre hommage en revenant sur ses meilleurs morceaux.

Le 19 février 2020, le rap US perdait une de ses stars les plus prometteuses en la personne de Pop Smoke. Le rappeur qui a reconcilié la drill avec le rap US, en ramenant les meilleurs beatmakers UK, tout en donnant un cadre plus new-yorkais, plus bling bling, plus spectaculaire, à sa musique. Une claque dont le game ne s'est toujours pas remis 6 ans après, et surtout, un meurtre terrible, qui a fauché un artiste en pleine ascension, lui qui était en pleine rédemption après plusieurs années difficiles. Alors pour rendre hommage au rappeur, on a décidé de faire un top 5 de ses morceaux. En utilisant que des morceaux sortis de son vivant, pas les trucs sortis après, pas finis, utilisés pour faire de l'oseille, par respect pour sa mémoire.

Welcome to the party

C'est le morceau qui a fait passer Pop Smoke dans une autre dimension. Sur une grosse prod menaçante signée 808 Melo, le rappeur a réconcilié les américains avec la drill, un style créé à Chicago mais longtemps boudé par le grand public, jusqu'à ce que les anglais s'en emparent. On parlait de rédemption, et c'est justement dans ce morceau que Pop Smoke parle du fait qu'il a "abandonné la lean, le Xan' et la lean", parce que ça lui faisait prendre des mauvaises décisions, et qu'il préfère se concentrer sur le fait d'amasser des richesses et faire la fête. Le tout, dans une ambiance gangsta, et avec une voix qui ferait passer n'importe quel autre rappeur pour une fillette de 12 ans.

Freestyle - Not Like Me

Les gens reprochent souvent aux rappeurs drill d'aujourd'hui d'avoir des flows très stéréotypés, avec des débits lents, ce qui peut paraître comme "facile". Pourtant, Pop Smoke, qui a remis ce style au goût du jour, savait mitrailler sur l'instrumentale, et il le montre dans ce freestyle devenu légendaire depuis sa sortie. En plus, le freestyle a une protée symbolique : au-delà de la performance, c'est à ce moment que les gens commencent à penser que le rappeur a le même potentiel de hitmaker que 50 Cent, dont il vient de reprendre l'instru. Rapper hyper gangsta, capable de chanter, avec un vécu de ouf et une voix hyper reconnaissable, le parallèle est évident.

Flexing

On ne va pas se mentir, tous ceux qui suivaient le game US de près ont pris une baffe lorsque ce son est sorti. Le flow est impeccable, la prod de 808 Melo et Kamale n'est pas la plus recherchée mais elle est parfaite pour l'ambiance, et le résultat est terriblement violent. Et puis, en tant que fan de rap français, c'est un vrai kiff de voir ce genre de clip tourné en épicerie au milieu des bouteilles de tise et une grosse équipe, ça nous rappelle un peu nos clips à nous. Le tout, saupoudré d'énormément d'egotrip, parfaitement maîtrisé, bref, un perfect.

War ft Lil Tjay

Pop Smoke a eu une carrière extrêmement courte, mais ça ne l'a pas empêché d'envoyer plus de banger que certains autres rappeurs connus sur toute leur carrière. Et surtout, ça lui a laissé le temps de mettre un vrai coup de projecteur sur la nouvelle scène new-yorkaise, et notamment de mettre en avant son poto Lil Tjay, avec qui il a pondu ce titre guerrier, qui décrit NYC comme un champ de guerre où, si vous avez suffisamment de courage, et d'armes, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Le tout, saupoudré de belles refs, à Boyz n the Hood, à Papoose et Remy Ma, bref, du très bon taff.

Dior

On ne va pas se mentir, on ne voulait pas le mettre. Parce que c'est la solution de facilité et qu'on aime bien faire les "puristes" un peu. Mais en vérité, c'est impossible de parler de Pop Smoke sans parler de "Dior", un titre qui a fait plusieurs fois le tour du monde et qui est tout simplement un des plus gros tubes de rap US des 15 dernières années. Le tout, sans mélo dans la voix, sans autotune, avec une attitude hyper gangsta, un clip qui tape à l'œil, la petite choré qui est devenue virale, l'ambiance "club" bien moite qu'on adore, le refrain qui rentre dans la tête. Que dire de plus ? Tout ça, encore sur une prod de Melo, le boss de la drill UK, pour acter officiellement la réconciliation entre la drill UK et la drill US. Bref, une dinguerie, tout simplement. Merci pour tout le boss, repose en paix, en espérant qu'on découvre bientôt un nouvel artiste de ta trempe. Mais bon, on n'y croit pas trop : un tel personnage, dans le game, ça n'apparaît que tous les 20 ans.