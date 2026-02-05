Le groupe Sniper devait se produire au festival Le Jardin du Michel, à côté de Nancy, mais un élu du Rassemblement National a fait sauter les subventions du festival.

On croyait que la censure et les pressions de la part de nos politiciens vis à vis du rap français, c'était plus ou moins terminé depuis 15 ans. Après les tentatives de censures et les procès lancés par François Grosdidier en 2005, et Manuel Valls quelques années plus tard, les choses semblaient revenus à la "normale". Mais les récents déboires de Freeze Corleone, déprogrammé presque partout où il passe, nous disent le contraire et aujourd'hui, c'est Sniper qui se retrouve dans l'œil du cyclone. Les subventions du festival Le Jardin Du Michel, où le groupe devait se produire, viennent de sauter sous la pression du Rassemblement National.

C'est avec tristesse et colère qu'on apprend que la région Grand-Est a décidé de retirer ses 90 000 euros de subventions pour le festival Jardin Du Michel, coupable d'après eux d'avoir programmé le groupe Sniper. Un groupe que le député Rassemblement National Laurent Jacobelli accuse d'antisémitisme, de propos anti-France et appelant à s'en prendre à la police. Le député s'est d'ailleurs félicité de la décision de la région :

Vous avez décidé de ne plus financer les dossiers de ceux qui appellent à la haine, vous avez enfin ouvert les yeux, tant mieux !

Il affirme également avoir saisi le ministère de l'intérieur au sujet des paroles du groupe, notamment celles contenues dans les morceaux "La France", et "Jeteur de pierres", présents sur les albums "Du Rire aux Larmes" et "Gravés dans la roche", deux énormes classiques du rap français. Concernant ce recours au ministère de l'Intérieur, il ne devrait pas y avoir beaucoup de suites puisque Sniper avait déjà été inquiété sur les mêmes sujets il y a plus de 20 ans, et que ça n'avait pas abouti sur grand chose.

Par contre, concernant la suppression des subvention pour le festival Jardin Du Michel, qui devrait avoir lieu en mai 2026 à côté de Nancy, c'est une vraie catastrophe. Car sans subventions, c'est très difficile d'organiser des festivals, et c'est d'ailleurs ce qui fait que la plupart des "petits festivals" continuent de mourir chaque année, ou se retrouvent obligés de pratiquer des tarifs exorbitants pour survivre. Ceci dit, pour le Rassemblement National, l'accès à la culture n'a jamais été un sujet important, surtout quand cette culture n'est pas la leur...

On envoie évidemment tout notre soutien à Aketo et Tunisiano, en espérant que l'évènement ait quand même lieu.