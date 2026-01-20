NBA Youngboy devient le rappeur le plus certifié de l'histoire aux Etats-Unis

En un peu plus de dix ans de carrière, NBA Youngboy est devenu le rappeur américain le plus certifié de l'histoire du rap US.

L'ère du streaming a radicalement changé les règles de l'industrie musicale, et c'est encore plus visible dans le rap, puisque ce style est un peu plus récent que beaucoup d'autres, et qu'il peut aussi toucher un public jeune, celui qui utilise le plus les plateformes. On voit des rappeurs surgir de nulle part et rencontrer des succès hallucinants, sans toutefois faire l'unanimité dans le milieu ni même dans les médias. A l'image de NBA Youngboy, qui est devenu ce weekend le rappeur le plus certifié de l'histoire aux Etats-Unis.

Une information étonnante, puisque clairement, même aux States, personne n'est d'accord pour le ranger dans la catégorie des "GOAT". Et en France, Youngboy n'a eu qu'un impact très limité, même si ça reste un bon rappeur très productif. Mais qu'on soit clairs : aucun classique à son actif pour le rappeur, même s'il a des bons morceaux dans sa discographie. Si on le compare à des légendes du game, comme Jay-Z, Eminem, 50 Cent, Rick Ross, Kendrick lamar, Snoop Dogg, Young Thug, Future, Lil Wayne, tout le monde est capable de citer un de leurs tubes qui a explosé dans le monde entier.

Pour Youngboy NBA, c'est moins évident. Cependant, avec 126 morceaux certifiés, le rappeur devient donc le plus certifié de l'histoire aux Etats-Unis. Il écrase même la compétition, puisque par exemple Drake, lui, n'avait qu'une soixantaine de certifs à l'âge de Youngboy, et Taylor Swift, elle, au même âge, entre 60 et 80. Bravo à lui, et on espère qu'il nous fera mentir ces prochains mois en sortant un truc qui va vraiment marquer la terre entière.