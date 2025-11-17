NBA Youngboy menace NLE Choppa dans son diss track "Zero IQ Freestyle"

Il fallait s'y attendre de la part de NBA Youngboy : quand on l'attaque, il répond.

On était un peu en manque de bons clashs dans le rap US, depuis la "fin" (temporaire seulement) du beef entre Kendrick Lamar et Drake. On avait bien eu Pusha T qui a profité de la sortie de l'album des Clipse pour démonter Travis Scott, mais à part ça, rien. Heureusement il y a quelques semaines, NLE Choppa s'est mis dans la tête de vouloir allumer NBA Youngboy, dans "KO", un diss track sur lequel il sample Tupac. Cette semaine, c'est au tour de Youngboy de répondre, avec "Zero IQ Freestyle", un diss track dans lequel il clashe tout le monde.

On s'attendait évidemment à une réponse de la part de NBA Youngboy, qui a été attaqué sur le fait d'être un rappeur pour ados, complètement stupide, ne véhiculant rien de bon et appelant à la violence. Comment a répondu Youngboy à tout ça ? Tout simplement en disant "ouais je suis bête, et je vous emmerde, car je suis riche". C'est le message qu'on comprend dans son diss track, quis' adresse autant à Choppa qu'à tous ses haters et ses rivaux. On peut notamment l'entendrer rapper : "Respond to him," he ain't never ran nothin' down, bitch, I said, "No". En gros, sa réponse au clash est de dire que comme son "opps" n'est personne dans le game et qu'il n'a jamais rien prouvé, il ne lui fera pas l'honneur de lui répondre correctement.

On a aussi droit à quelques punchlines un peu plus menaçantes, qui semblent elles aussi destinées à NLE Choppa :

When you out here all alone, you gotta watch your fuckin' self Bitch, better watch your fuckin' tone, I got some bodies under my belt.

Sous-entendu : tu ferais mieux de me parler doucement gamin, moi j'ai déjà tué des gens contrairement à toi. Mais Choppa n'est pas la seule cible dans le diss track de Youngboy, qui semble vouloir régler tous ses comptes en même temps. Notamment avec Kodak Black, à qui il rappelle qu'il a volé sa go, Mellow Rackz.

Dans l'idée, ce diss track est plutôt malin : "ouais je suis bête, j'ai plus de millions que vous, et je vous emmerde". Mais à écouter, franchement, c'est plutôt très moyen, tout comme le clip, en full egotrip avec plein de billets. Pas sûr que ça va éteindre grand monde...