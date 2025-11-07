"Le rap n'est pas mort !" : les fans en folie sur le dernier projet de Leto

Ce vendredi, Leto a frappé fort avec son nouveau projet “Thug Ceremony”. Du rap kické, des feats de folie avec Niska, Jeune Morty et bien d’autres, et un projet 100% clippé qui fait vibrer la communauté : le rap français a trouvé son nouveau hit de la semaine.

Leto frappe fort avec son nouveau projet “Thug Ceremony”

Ce vendredi, Leto a lâché son nouveau projet “Thug Ceremony”, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça envoie du lourd. Du rap sale, authentique, avec des kicks qui font plaisir aux oreilles des puristes. Le feat avec Niska, intitulé “Ça donne”, impose le ton : énergie brute, flows précis et ambiance street assurée.

Une ribambelle de featurings qui font le projet

Mais Niska n’est pas le seul à briller sur ce projet. Leto a rassemblé un casting impressionnant qui donne une vraie dynamique à l’album. On retrouve 1pliké140, IDS et L2B, ZED, Joé Dwèt Filé, La Mano, et surtout Jeune Morty, la nouvelle étoile montante qui confirme son talent. Chaque featuring apporte sa vibe, et le mélange de styles et d’univers donne un projet riche et varié, mais toujours fidèle à l’identité rap de Leto.

La communauté valide le projet

Sur X, l’accueil des fans est unanime : “Thug Ceremony” est un succès. La communauté encense le rap proposé par Leto, appréciant autant les flows que l’énergie dégagée sur chaque morceau. Les réactions sont claires : c’est un projet réussi de A à Z.

Un projet 100% clippé : la folie totale

Mais Leto ne s’est pas arrêté là. Pour le plaisir des fans, tout le projet est accompagné de clips. Une initiative qui transforme l’écoute en véritable expérience visuelle et immersive. Chaque morceau devient un mini-événement, et cette approche confirme le succès total de “Thug Ceremony”.

Théo Afonso

