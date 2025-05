Jeune Morty dans le futur sur "Rollout"

Le flow de Jeune Morty vient carrément d'ailleurs.

Le rap français tourne en boucle ? Pas grave, la nouvelle génération est là pour redonner un nouvel élan et peut-être trouver la nouvelle tendance qui mettra tout le monde d'accord. A ce jeu-là, Jeune Morty a pris un peu d'avance. Le rappeur de Choisy vient de sortir un nouveau titre qui paraît venir tout droit du futur. Le morceau s'appelle "Rollout", et si on devait essayer de le rapprocher d'un artiste aux USA, on pourrait dire que ça ressemble un peu à du Playboi Carti, mais en plus street. Mention spéciale à la prod complètement folle signée Eliesg, qui vient clairement d'ailleurs !