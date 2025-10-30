Vald va-t-il arrêter le rap ? "Je suis dans un nouveau mood"

Le V a d'autres projets en tête après Pandémonium.

L’année 2025 aura été riche en émotions pour Vald. Après plusieurs mois de silence, le rappeur d’Aulnay-sous-Bois a signé un retour triomphal dans le rap game avec son album Pandémonium, rapidement devenu disque de platine. Un projet audacieux, mêlant introspection et extravagance, qui a confirmé une fois de plus son génie créatif.

Mais Vald ne s’est pas arrêté là. Toujours avide d’expérimentations, il a offert à son public une réédition de Pandémonium en collaboration avec Vladimir Cauchemar et Todiefor, un duo explosif où rap et techno se rencontrent dans une fusion inattendue. Ce mélange des genres a clairement marqué une nouvelle ère pour le rappeur, prêt à casser les codes et à sortir de sa zone de confort.

En parallèle, Vald a aussi fait une apparition remarquée au ZEvent, aux côtés de Bigflo, le temps d’une discussion passionnante sur la musique et la créativité. Des moments qui laissent transparaître une maturité artistique et une envie de renouveau.

Et c’est justement sur le plateau de Clique, face à Mouloud Achour, que Vald a décidé de lever le voile sur ses nouvelles ambitions :

“Je suis sur un nouveau mood. Je veux faire de la musique mainstream. Quand je vois Stromae, je me dis que c’est lui qui a une compréhension de la musique folle. C’est lui que j’ai envie de copier.”

Une déclaration qui en dit long. Inspiré par Stromae, Vald semble vouloir explorer une musique plus universelle, moins ancrée dans le rap pur et plus tournée vers la pop, la techno ou encore la musique électronique.

Alors, Vald va-t-il arrêter le rap ? Difficile à dire. Mais une chose est sûre : l’artiste n’a plus rien à prouver dans ce milieu. Avec des albums cultes, des hits intemporels et une fanbase solide, il pourrait bien chercher à relever un nouveau challenge : repousser, encore une fois, les limites de la musique française.

Le V n’est peut-être pas sur le point d’arrêter le rap… mais il est clairement prêt à le réinventer.