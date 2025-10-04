La Fouine numéro 1 du top albums avec "Capitale du Crime Radio vol 2" : les chiffres de sa première semaine

Encore un retour gagnant pour La Fouine avec son "Cpitale du Crime Radio vol 2", une première place du top albums à la clé !

C'est l'homme du moment dans le rap français en ce mois d'octobre 2025 : on parle évidemment de La Fouine, qui fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, avec notamment la sortie de sa nouvelle mixtape "Capitale du Crime Radio vol 2". Un projet attendu, car tout le monde voulait savoir si Laouni allait rester sur sa pente ascendante depuis son retour réussi en 2024, et les chiffres de la première semaine sont là : une jolie place de numéro 1 du top albums pour le rappeur du 78, avec un beau démarrage.

C'est avec surprise qu'on retrouve donc La Fouine à la première place du top album, pour la première semaine d'exploitation de son projet "Capitale du Crime Radio Volume 2", du 26/09 au 02/10. Derrière lui, on retrouve l'indétrônable album de Gims, "Le Nord se souvient", puis quelques albums hors rap, avant de retomber sur Theodora en 5ème place, Bouss en 6ème, L2B en 8ème, Werenoi en 9, et également en dixième place. Un beau succès pour Laouni donc, à nuancer en mettant aussi en avant le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de grosses sorties la semaine dernière, mais tout de même, bravo à lui.

Dans le détail, on a également les chiffres de ventes de la semaine, et là aussi, ils sont plutôt bons, sans être exceptionnels. En 7 jours, La Fouine a donc vendu 12 648 exemplaires de "Capitale du Crime Radio Volume 2", dont une majorité en physique. Il s'agit de sa meilleure première semaine depuis "Drôle de Parcours" en 2013, là encore, félicitations ! Est-ce que ça donnera envie au rappeur du 78 de revenir avec un nouvel album plus "intimiste", avec moins de featurings ? L'avenir nous le dira, en attendant, on retourne écouter l'incroyable banger en feat avec Leto, "VSOP" !