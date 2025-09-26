La Fouine frappe fort avec son nouvel album "Capitale du Crime Radio vol 2", sorti aujourd'hui

La Fouine vient de sortir un nouveau projet rempli de feats de qualité.

Le rap français a fait sa rentrée il y a quelques semaines, mais on est encore dans l'attente de la grosse dinguerie, le projet qui va mettre tout le monde d'accord. Est-ce que ce sera pour cette semaine ? Pas sûr, mais en tout cas, La Fouine a tout donné sur son nouvel album "Capitale du Crime Radio vol 2" sorti aujourd'hui. Un gros projet de 17 titres, rempli de featurings de qualité avec de grands noms du game, qui pourrait bien marquer le retour de Laouni au top de sa forme, et peut-être au top des charts.

Il ne faut pas non plus s'enflammer : depuis son retour remarqué suite à son showcase pendant la cérémonie des Flammes 2024, les scores de ventes de La Fouine sont assez loin de ce qu'il faisait pendant les années 2000/2010. Cependant, ses deux précédents projets, "Capitale du Crime Radio" et "Etat des lieux" étaient de qualité, et cette mixtape est encore un cran au dessus. Laouni y est très bien entouré, comme on avait pu le voir sur le single "Flying Blue" en compagnie de L2B.

Mais ce n'est pas tout : on a aussi droit à un énorme feat avec Leto, "VSOP", mais aussi un avec Dosseh, un autre avec DA Uzi, ou encore RK, Zequin, Fresh LaDouille, même Mac Tyer est venu poser son couplet. Entre anciens du game, on se sert les coudes, et ça donne "Voie Lactée" avec JKSN, de la nouvelle génération rap du 93.

Un beau projet de La Fouine donc, à voir comment il va se comporter sur les plateformes de streaming et sur les réseaux, car clairement l'album n'est pas trop "TikTokable".