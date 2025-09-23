Guizmo vient-il d'annoncer un nouvel album ?

Le rappeur Guizmo s'apprête à faire un grand retour dans le rap français, et c'est une bonne nouvelle.

La seule voit où on vous a parlé de Guizmo en 2025, c'était pour son apparition sur l'album de So La Lune, avec un titre assez bluffant tant au niveau musical qu'en terme de placements. A part ça, pas de son et pas d'image de la part du rappeur du 92, dont le dernier projet en solo, "10 ans", remonte déjà à 2021. Le Renard nous avait pourtant habitué à être très productif, mais on dirait bien qu'il a décidé de faire une petite pause. Cependant, tout ça c'est terminé : il compte bien nous faire son grand retour dans le rap français.

C'est en tout cas ce qu'on comprend de la communication de Guizmo, qui reste assez mystérieuse, puisqu'il a supprimé tous les anciens posts de son compte Instagram. Il n'en reste que deux, dont un qui représente une sorte de rétrospective de sa carrière et qui se termine avec un sablier. L'autre, quant à lui, contient un extrait d'un morceau inédit dont on entend à peine quelques vers qui parlent "d'investir dans la pierre". Le tout, sur une prod qui sent bon le très gros texte fleuve de Guizmo, dans lequel il va se confier à cœur ouvert. Bref, tout ce qui a fait son succès auprès de ses fans.

Il a aussi posté une petite vidéo sur Youtube nommée "Je m'appelle Guizmo", bref, tout ça sent bon la grande annonce de la part de Guizmo, et on se dit même que ça pourrait arriver très vite. On espère vraiment qu'il s'agira d'un nouvel album, car avec cette rentrée un peu morose musicalement, ça nous ferait une belle sortie.