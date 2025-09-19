Young Thug : son album "UY Scuti" reporté à cause des clashs avec Future, Lil Baby, Drake ?

Young Thug est clairement en position de faiblesse depuis plusieurs semaines, avec la fuite de ses appels téléphoniques passés en prison.

On ne sait pas qui exactement, mais quelqu'un semble décider à se faire Young Thug. Et quand on dit ça, aucun sous-entendu sexuel : des gens veulent visiblement le faire dégager de la scène rap et mettre fin à sa carrière. Plusieurs audios issus d'appels téléphoniques passés en prison par Thugger ont fuité sur le web ces dernières semaines, provoquant des tensions avec Future, Lil Baby, Drake, Migos... Forcément, son album "UY Scuti" était donc attendu au tournant, mais il vient d'être reporté à la semaine prochaine, et on a une petite idée du "pourquoi".

C'est un peu la nouvelle chiante de la semaine : "UY Scuti" devait initialement sortir le 19 septembre, mais la sortie a finalement été déplacée au 26 septembre, vendredi prochain donc. On comptait pourtant sur l'album pour retrouver un Young Thug au top, qui règlerait les problèmes et répondrait aux polémiques des dernières semaines. Forcément, les médias US spécialisés ont commenté plusieurs rumeurs, comme quoi Lil Baby et Future se seraient retirés du projet, suite aux choses pas très agréables qu'ils ont entendu sur eux dans les appels téléphoniques passés par Thugger depuis sa prison.

Mais ici, on pense que la raison de ce report est bien différente. Bien que Young Thug ait très chaud en ce moment (il s'est même excusé auprès de tout le monde dans un morceau entier), on pense que la vérité, c'est que le niveau de l'album est assez moyen. Et que s'il l'avait sorti cette semaine, il aurait dû faire avec la concurrence de Cardi B, qui dévoile aujourd'hui son album "Am I The Drama ?", et qui l'aurait probablement explosé dans les chiffres, que ce soit en physique ou sur les plateformes.

En se donnant une semaine de délai, Young Thug s'assure d'être un peu moins "ridicule" et sauve la face. Cependant, l'hypothèse du clash avec plein d'artistes présents sur son album qui voudraient retirer leur couplet est aussi probable. C'est ce qui arrive, quand on ouvre trop sa bouche au téléphone...