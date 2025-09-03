Young Thug démonte Kendrick Lamar : "tu ne seras jamais plus gros que Drake"

Les mots de Young Thug sont assez durs, et ça vient encore d'audios qui fuitent.

On ne comprend pas trop ce qui se passe à Atlanta en ce moment, mais on dirait bien que certains ont décidé de foutre le bordel, et ça fonctionne plutôt bien ! Des audios fuitent de manière assez régulière, et très souvent, on y entend Young Thug dire des choses qu'il n'a jamais trop dites en public. Le boss de YSL a notamment un peu trop parlé avec la justice, mais aussi insulté la moitié du rap game, notamment les Migos. Aujourd'hui, c'est Kendrick Lamar qui en prend pour son grade.

En effet, dans un nouvel audio qui s'est retrouvé public sans trop qu'on sache comment, Young Thug allume violemment Kendrick Lamar, et on dirait que c'est parce que K.Dot lui aurait refusé un featuring sur son projet "Business is Business", de 2023.

Ces mecs sont trop gros, genre 'je ne fais pas de feats', pourquoi ? Pourquoi tu ne voudrais pas faire de feat avec une superstar ? Fais péter quelqu'un ! C'est cool d'entasser quelques millions, mais tu vas aider qui ? T'es supposé être un n*gro qui peut bénir les autres n*gros. C'est pour ça que tous ces gars ne pourront jamais être plus gros que Drake, jamais de la vie.

Dans la suite de l'audio, Young Thug explique que Drake a donné de la lumière à des dizaines de rappeurs peu connus, contrairement à Kendrick Lamar qui, lui, n'a jamais fait péter personne, à part peut-être son cousin Baby Keem, dont on n'entend plus parler depuis deux ans. Après Migos, Young Thug s'est donc attaqué à un autre gros nom de l'industrie. On peut même parler de "numéro 1" concernant Kendrick, en tout cas pour les deux dernières années.

Il y a des chances pour que K.Dot décide d'ailleurs de répondre en musique, et là, Thugger ferait bien de faire attention, car, comme Drake l'a appris à ses dépends, Kendrick est plutôt solide en clash...