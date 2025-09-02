Young Thug allume Migos dans un enregistrement qui a fuité : "ils sont dans le rouge"

Young Thug a bien clashé ses collègues rappeurs d'Atlanta, mais en même temps, il n'a pas tord dans ce qu'il dit.

Ça commence à être un petit peu le bordel du côté de la scène rap d'Atlanta et bien souvent, Young Thug est au centre de toutes les histoires. Au delà du conflit ouvert avec son ancien protégé Gunna, sur fond de "snitching", des audios ont fuité qui font pensé que Thugger aurait lui aussi un peu trop parlé aux autorités concernant certains membres de YSL. Dans un nouvel audio fuité, le rappeur a également clashé Migos en affirmant plus ou moins qu'ils étaient finis.

Dans cet audio, Young Thug discute visiblement avec Pierre "P" Thomas, boss du label Quality Control, au sujet d'un problème de contrat concernant Lil Baby, qui voulait renégocier ses droits à la hausse, et qui aurait donc failli quitter le label contre un nouveau contrat à 150 millions. Et pendant cette discussion, on peut entendre Thugger dire :

Les gens veulent seulement acheter ton label grâce à "Wham" (surnom de Lil Baby, ndlr). Ils n'achètent pas ton label pour les putain de Migos. Ces n*gros sont dans le rouge, ces n*gros ne font plus d'argent.

Un tacle sévère, envers un groupe qui a pourtant participé à remettre la lumière sur Atlanta au milieu des années 2010 et sur la trap, avec Gucci Mane, Future, Young Thug et quelques autres. Cependant, on ne peut que partager son constat : Migos, depuis le décès de Takeoff, ça a considérablement perdu en aura, et même en solo, les deux artistes restant du groupe ne connaissent plus le même succès qu'auparavant.

Par contre, Offset est encore clairement assez actif pour préparer un diss track en réponse au trashtalk de Young Thug, et là ça pourrait devenir intéressant !