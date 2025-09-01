"Je ne suis pas parfait", Snoop Dogg réagit à la polémique concernant ses propos sur le film "Lightyear"

Au cœur d’une polémique après des propos jugés homophobes sur le film "Lightyear", le rappeur américain a reconnu avoir été maladroit et s’est excusé publiquement.

Il y a quelques jours, Snoop Dogg a raconté avoir été surpris par une scène du film "Lightyear", qu’il regardait avec son petit-fils de six ans. Suite à une scène, l’enfant lui a demandé : "comment elle peut avoir un bébé avec une femme ?" Gêné par la question, le rappeur avait déclaré “avoir peur d’aller au cinéma” et d’être “mis dans des situations pour lesquelles il n’avait pas de réponse”.

Ces déclarations ont été jugées homophobes par une grande partie du public et ont rapidement déclenché une polémique, allant même jusqu'à mettre le doute sur sa participation à la "Grand finale" d'AFL à Melbourne, où il doit se produire prochainement.

Face au tollé, l’icône de la musique américaine a réagi publiquement sur Instagram. Dans un commentaire, il a reconnu son erreur et affirmé qu’il n’avait pas voulu offenser la communauté LGBTQ+.

"C'est ma faute. J'ai été pris au dépourvu et je n'avais aucune réponse à donner à mes petits-fils. Tous mes amis gays savent ce qui se passe, ils m'appellent avec amour. C'est ma faute de ne pas avoir de réponses pour un enfant de 6 ans. Apprenez-moi à apprendre. Je ne suis pas parfait."

La légende du rap semble vouloir transformer ce faux pas en opportunité afin d'évoluer en tant que personne. Si la démarche est bonne et devrait calmer une partie des détracteurs, reste à voir si ses futures prises de parole confirmeront cette volonté de remise en question.