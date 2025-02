Shay revient sur sa première rencontre avec Booba : "L'impression d'avoir raté ma chance"

Une belle remise en question qui a été nécessaire pour la suite de sa carrière ! Alors qu'elle était au Grand Rex ce mardi 25 février pour la projection de son film concert au Zénith de Paris où la chanteuse était totalement en feu, Shay a prouvé à tout le monde qu'elle était une des meilleures artistes sur scène ! Ce concert est disponible sur Arte.tv et la chaîne YouTube d'Arte depuis ce mercredi 26 février.

Alors que l'artiste belge qui a annoncé un nouvel album en 2025 était en pleine promotion, cette dernière s'est entretenue avec le média GQ pour faire un état des lieux de sa carrière. Entre ses échecs et son retour en grande pompe, Shay est revenue sur sa première collaboration avec Booba, son ancien mentor. C'était sur le morceau "Cruella" où la "Jolie Garce" a eu la chance de l'interpréter sur scène avec B2O le 1er octobre 2011. Elle était alors âgée de 18 ans et elle n'avait clairement pas relevé les enjeux à l'époque :

"Je n’avais pas conscience de tout ça. Je savais que Booba était assez connu en France mais je ne voyais même pas vraiment ce qu’était Bercy . Je n’avais pas répété, ni même fait les balances . C’est quand j’ai entendu les gens crier et que j’ai vu le rideau s’ouvrir devant moi que je me suis dit : "M*rde, j’aurais dû répéter." J’ai réalisé trop tard."

À ce moment-là, c'était la douche froide pour Shay, voyant clairement le public ne pas réagir positivement :

B2O a alors lancé à l'artiste après la prestation afin de la rassurer :

Sauf que pour Shay, la suite n'a pas été de tout repos. Il a fallu du temps afin qu'elle puisse concrétiser sa DA. En attendant, l'artiste de 34 ans était partie à Londres pour travailler dans le monde de la nuit :

"Je me suis retrouvée toute seule, sans rien, à devoir trouver quelque chose à faire de ma vie. C’était compliqué. J’avais le sentiment d’avoir raté ma chance. Booba avait vu une carrière en moi, mais j’ai pris conscience de l’opportunité qu’on m’avait offerte une fois qu’elle était passée (…) Pendant ces années, j’ai tout recommencé à zéro. Je bossais dans le monde de la nuit à Londres. Je travaillais dur, la journée et le soir, en me disant que cette fois-ci, je ne lâcherais pas. Tout l’argent que j’économisais, je l’utilisais pour redescendre à Paris faire des sessions studio. C’est comme ça que ma carrière a réellement commencé."