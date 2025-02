Shay aura son concert sur ARTE !

Rendez-vous le 26 février sur Youtube et Arte.tv.

Shay a retourné le Zénith Paris - La Villette en novembre dernier avec deux dates de folie. Une tournée de malade qui a confirmé son statut de reine du rap francophone. Des shows dignes de blockbusters hollywoodiens, des chorés exceptionnelles, et une ambiance de dingue : Shay a prouvé qu’elle était la boss de la scène.

Avec son troisième album Pourvu qu’il pleuve, sorti début 2024, elle a fait un coup de maître. Elle a carrément fait tomber la pluie sur scène, sans pour autant refroidir le public en feu. Un moment légendaire qui a marqué ses fans et qui va maintenant pouvoir toucher encore plus de monde !

L’ex-jurée de Nouvelle École arrive sur ARTE. Son concert sera dispo sur la chaîne YouTube d'ARTE et sur arte.tv à partir du 26 février. Si t’as raté ça en live, c’est le moment de te rattraper depuis ton canapé avec une réalisation de qualité qui te fera vivre le show comme si t’y étais.

Ce rendez-vous est un must pour tous les fans de rap francophone et pour ceux qui veulent voir ce que c’est qu’un vrai show à l’américaine, signé Shay. Attends-toi à une performance de dingue, avec des vibes puissantes et des émotions qui claquent.