Rohff : notre top 5 de ses meilleurs featurings

Après le feu qu'il a mis à Bercy, on s'est dit que c'était le moment de se pencher sur les featurings de ce bon vieux Housni.

Les gens diront peut-être que sa musique est surtout pour les anciens, qu'il n'est plus forcément à la mode, mais en attendant, les faits sont là : en 2025, Rohff a rempli Bercy. Et il ne s'est pas contenté de remplir l'Accor Arena : il y a également mis le feu, de fort belle manière. Un concert dont se souviendront encore longtemps les gens qui étaient présents sur place. Mais pour foutre le feu à Bercy, Housni n'était pas seul : des invités très prestigieux sont venus le rejoindre sur scène, et ça nous a rappelé à quel point, à une époque, R.O.H.2.Guerre était quasi-imprenable en featuring. Alors on a voulu revenir sur ses meilleurs feats (selon notre avis, pas taper svp les fans...), pour se rappeler de bons souvenirs !

"Ça fait plaisir" avec Intouchable

On commence par le morceau qui donne le plus la pêche de ce top. Car il fait froid et moche, et on a besoin de morceaux qui redonnent le moral. "Ça fait plaisir" en fait clairement partie : le morceau, sorti en 2005 sur "La Fierté des Nôtres", est un titre indémodable d'Housni, avec ses deux collègues de la Mafia K'1 Fry. Comme quoi, on est pas obligés d'être hyper technique, de faire des multi-syllabes sur des instrus piano tristes pour toucher le cœur des gens : 20 ans après, tout le monde connait encore les textes par cœur, comme on a pu le vérifier à Bercy il y a quelques jours. Et ça, ça veut juste dire que le titre ne mourra jamais, un vrai classique !

"Qui est l'exemple?" avec Kayliah

On remonte encore un peu plus dans le temps, pour aller chercher un morceau qui date du tout début des années 2000, et qui marque l'explosion du phénomène Rohff auprès du grand public. "Qui est l'exemple ?", c'est un titre qui a bercé plusieurs générations, avec un véritable message à l'intérieur, qui incite les jeunes (en particulier ceux des quartiers) à se détourner du banditisme et à choisir d'autres chemins, de penser au futur, à la descendance et d'essayer de transmettre quelque chose de positif. Evidemment, le rappeur a eu ses propres erreurs de parcours, mais ça n'enlève rien à la puissance du morceau, à son message, à sa prod old school signée Doltz et Reego qui sonne toujours aussi bien. Bref, encore un gros titre en feat pour Housni !

"L'avenir est à nous" avec Kool Shen et Dadoo

Le morceau de célébration par excellence, peut-être encore plus que "Ça fait plaisir". Car ici, il n'est pas question que de joie, mais il est aussi question d'ambition, et le titre est fait à un moment où Rohff surfe sur le rap game français, il est quasiment au sommet de sa gloire (même si un deuxième sommet va apparaître au moment du "Code de l'horreur"). Cette fois, Housni officie en tant qu'invité, et on dirait bien qu'il n'a jamais autant de feu dans le micro que lorsqu'on l'invite. Car si Kool Shen et Dadoo nous livrent un couplet de très bonne facture, Rohff, lui vient carrément déchirer l'instru avec sa rage de vaincre : "quand j'rappe ils tirent une tête comme si j'avais 'fouraille leur daronne", et on peut dire qu'il avait raison. Après ce couplet, on connait un tas de rappeurs qui tiraient une sacrée gueule devant la puissance du bail !

"On fait les choses" avec les Neg'Marrons, Mystik et Pit Baccardi

On remonte encore un peu dans le temps par rapport à "L'avenir est à nous". Direction l'année 1999 pour la sortie de la première mixtape "Première Classe". Cette fois, on va parler d'un morceau qui va parler aux spécialistes, aux vrais kiffeurs de rap français de l'époque. Car la compil regroupe de pépites, mais le morceau qui avait le plus marqué les esprits, c'est "On fait les choses", avec un casting 5 étoiles : les Neg'Marrons, Mystik, qui était au top à l'époque, Pit Baccardi, qui surfait sur le succès de l'écurie Time Bomb, et enfin, Rohff, qui a une fois de plus choqué tout le monde avec son couplet. Un couplet court, mais très efficace, sur une instru entrée dans la légende (signée Djimi Finger), bref, ça a clairement sa place dans ce top 5.

"Code 187" avec Kamelancien, Sefyu et Alibi Montana

On termine ce top 5 avec un autre gros banger de la street, même si à l'époque, on appelait pas ça comme ça. On se contentait de mettre ça à fond dans la tchop et de hocher la tête comme si on était possédés. Réunir la crème du 93 et d 94 de l'époque n'était pas chose aisée, et ce morceau a donc quelque chose de très symbolique. Mais ce qu'on kiffe surtout, c'est l'énergie caillera qui en ressort, qui colle parfaitement à l'époque, et surtout à la personnalité de Rohff. Pas forcément son titre le plus technique, mais c'est justement ce côté brutal qu'on kiffe, avec des vannes trop marrantes à l'intérieur, comme "nique sa mère c'est la rue à mon père", et les refs à Ben Laden et au Mollah Omar qui ont fait frissonner les politiciens à l'époque. Encore une grosse perf de Housni, et les 3 autres rappeurs, eux aussi, sont au sommet de leur art !

Mention honorable

Evidemment, un top 5 n'est pas suffisant pour mentionner tous les énormes feats de Rohff, qui en a fait un paquet en presque 30 ans de carrière. Evidemment, on pense à "Pour Ceux", qui est plus un énorme posse cut avec toute la famille de la Mafia K1 Fry qu'un véritable featuring, ou encore à "Charisme", le morceau classique avec Wallen, que tout le monde connait encore 20 ans après. Et évidemment "Le son qui tue", avec Natty, ou encore "Nous contre eux" avec Le Rat Luciano et Sat, et bien d'autres. Merci à Housni pour tout ça !