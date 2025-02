Lil Wayne dévoile la date de son nouvel album "Carter VI" !

Le rappeur annonce également qui n' sera pas présent lors du Superbowl.

C'est officiel ! Après quelques espoirs des fans, Lil Wayne a annoncé qu'il ne sera pas présent pour le Super Bowl, qui se déroulera dans la nuit du dimanche à lundi 10 février. Sensiblement encore vexé de ne pas avoir été choisi pour assurer le show de la mi-temps dans sa ville natale, au profit de Kendrick Lamar, Lil Wayne a tout de même présenté ses excuses à ce dernier, récemment gâté aux derniers Grammy Awards.

Mais l'interprète de "Mirror" n'a pas dit son dernier mot et a joué les trouble-fêtes en apparaissant dans une publicité spéciale pour le Super Bowl, où il a réservé une grande surprise à ses fans. Dans ce spot, on le voit réagir après avoir raté le spectacle de la mi-temps, avant d'accepter un emploi pour une société de lotion. Tout au long de la vidéo, il fait la promotion du produit de manière ludique, illustrant des situations "sèches" et "sensibles", tandis qu'un indice subtil mais récurrent s'affiche à l'écran : la date du 06/06/25.

La scène finale est encore plus explicite. Lil Wayne déclare qu'il n'assistera pas au Super Bowl, tandis qu'un panneau indique clairement : "NE PAS DÉRANGER JUSQU'AU 06-06-2025", accompagné d'un écriteau manuscrit "CARTER VI".

Alors c'est officiel : le nouvel album de Lil Wayne, "Carter VI", sortira le 6 juin 2025 ! Une grande annonce qui vient consoler ses fans, impatients d'accueillir un nouvel album d'une légende du rap US !