Lacrim dévoile la tracklist de "RIPRO"

Avec de très gros noms du rap français en featuring, le projet s'annonce lourd.

Lacrim fait peut-être un peu moins de bruit qu'en 2015, car il ne fait plus la une des médias pour des raisons extra-musicales. Mais ne vous y trompez pas : El Tigre est toujours une tête d'affiche du rap français, bien en place. Et s'il fait peut-être un peu moins de promo lorsqu'il sort un projet, ça ne l'empêche pas d'aller chercher des certifs à chaque fois, comme pour "Veni Vidi Vici", rapidement sacré disque d'or. Mais cette fois, l'annonce risque de faire du bruit : Lacrim a annoncé un nouveau projet "RIPRO", dont il vient de dévoiler la tracklist, et ça annonce du très lourd.

Un projet qui va arriver le 7 février, la semaine prochaine donc, et qui devrait secouer un peu le rap game, qui reste assez endormi depuis le début de l'année. Dans un post Instagram, Lacrim a donc dévoilé la tracklist de "RIPRO", qui contiendra 16 titres parmi lesquels on retrouvera des featurings très surprenants et assez ouverts. Ce qui semble indiquer que Lacrim compte explorer plusieurs univers.

Car si Zkr, Ziak et Mister You sont des artistes qu'on peut imaginer facilement feater avec Lacrim (on est tout de même très hypés par le feat avec l'homme au bandana), on est plutôt surpris par l'annonce d'une collab avec Soolking, Guy2Bezbar, et surtout, Oli. En tout cas, le rappeur du 94 sait comment surprendre le public, et on a hâte de découvrir ce qu'il nous prépare. Ce qui est sûr, c'est que ça s'annonce très intéressant ! Autre actu de la semaine concernant l'artiste : son titre "Oh Bah Oui", en duo avec Booba, vient d'être certifié disque de diamant, et c'est entièrement mérité.