Lacrim revient sur sa cavale : "Je voulais voir ma fille naître avant de me rendre"

Une période compliqué pour le rappeur !

Le 7 février prochain, l'album très attendu "RIPRO" sortira sur toutes les plateformes, et Lacrim compte bien faire de ce projet un gros succès. Le rappeur du 94 a déjà sorti son premier clip "Ivar" et enchaîne les interviews pour promouvoir son projet.

Dernièrement, celui qui vient de recevoir un single de diamant pour sa collaboration avec Booba sur le morceau "Oh Bah Oui" était invité chez CKO. Lors de cet échange, il avait notamment évoqué sa relation avec SCH.

Mais si l'on doit retenir un moment marquant de la carrière de Lacrim, c'est bien sa cavale. Une période contrastée entre le succès et ses problèmes personnels. Invité chez CKO, le rappeur a tenu à revenir sur cette phase difficile et, plus particulièrement, sur le dernier jour avant de se rendre à la police.

"Je voulais voir ma fille naître"

Durant l’entretien, Lacrim a expliqué pourquoi il avait retardé sa reddition :

"Je suis resté au bled, je ne me suis pas rendu pour voir ma fille naître. Quand je vais en Algérie et au Maroc, je fais en sorte que ma fille naisse et que je sois présent le jour de sa naissance."

Malgré ses efforts pour être là, les événements ne se sont pas déroulés comme prévu :

"Au bout de 7 mois de grossesse et de problèmes familiaux, je sais d’avance que je ne verrai pas ma fille naître. Ça faisait deux mois que j’étais au bled à attendre et j’ai fait tout ça pour rien."

Face à cette impasse, le rappeur a pris une décision difficile :

"Si j’étais en prison, j’aurais déjà pu sortir. C’est pour cette raison que je me suis rendu."

Enfin, il confie son état d’esprit au moment de son arrestation :

"Et quand je fais l’interview avec toi [Baloo], j’avais vu ma fille 8 heures avant, je l’ai vue qu’une fois, je me suis senti abandonné."

Ce témoignage poignant montre à quel point cette période fut compliquée pour Lacrim, tiraillé entre sa carrière, ses obligations judiciaires et sa vie de famille.