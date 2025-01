Lacrim et Booba : ce banger classique certifié single de diamant

Un succès mérité pour un morceau qui avait matrixé tout le monde à l'époque.

Ce n'est plus un secret pour personne : Lacrim et Booba s'apprécient. On ne sait pas si c'est une question de mentalité et d'attitude, du respect pour le parcours de chacun, ou si ça amuse simplement Kopp d'avoir des potes dans le 94 pour embêter Rohff, comme il le faisait à Sevran avec Kaaris, mais en tout cas, les deux rappeurs se respectent beaucoup, encore aujourd'hui. On a d'ailleurs pu le voir lors du "clash" avec Maes. On ne sait pas à quand remonte cette relation, mais on se rappelle qu'il y a 8 ans, les deux rappeurs avaient collaboré pour nous sortir un gros banger, aujourd'hui certifié single de diamant.

Evidemment, ce single, c'est "Oh Bah Oui", comme vous vous en doutez. Un morceau que tout le monde avait saigné à l'époque de sa sortie, en 2017. Il faut dire que le contexte autour de Lacrim à l'époque était incroyable, et que Booba a eu le nez fin en lui proposant un feat sur son album "Force & Honneur", dont le titre est extrait. Le rappeur du 94 venait alors de sortir de prison quelques mois auparavant, à la fin d'une peine pour détention d'armes.

Forcément, la hype autour de Lacrim était à son maximum, lui qui avait déjà cartonné avec son précédent album "Corleone". Le résultat ne s'est pas fait attendre : "Force & Honneur" claque un disque d'or en 5 jours, et est aujourd'hui certifié triple disque de platine. Tout ça, il le doit en partie au carton de "Oh Bah Oui", le banger en feat avec Booba, clairement le titre qui a le plus fait parler au moment de sa sortie. Un morceau avec une grosse énergie street, bien brutale, avec un Lacrim énervé comme jamais et Booba qui démarre son couplet par un "j'enseigne le sale pas les Beaux-Arts" qui avait mis tout le monde d'accord. Pour le plaisir, on se remet d'ailleurs cette petite tuerie !