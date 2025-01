Jay-Z et Roc Nation : comment ils vont révolutionner le business de la musique

Avec sa nouvelle idée, Jay-Z pourrait permettre aux fans d'acheter des "morceaux" de droits sur des chansons.

Le business de la musique génère énormément d'argent, et depuis l'avènement du streaming, l'argent est beaucoup plus accessible qu'il y a 40 ans, où les gros labels se partageaient le gâteau en laissant des miettes aux artistes. Désormais, il est beaucoup plus facile de commencer à toucher un peu d'argent via les plateformes, même si la route est longue avant de pouvoir mener la vie d'artiste. Mais Jay-Z, Roc Nation, et une entreprise sud-coréenne s'apprêtent à introduire une nouvelle révolution dans le monde de l'argent lié à la musique, en offrant la possibilité aux fans de gagner des thunes avec les sons de leurs artistes préférés.

Acheter des "bouts de droits"

Jay-Z et Roc Nation ont donc allié leurs forces avec l'entreprise sud-coréenne Musicow pour proposer aux fans américains la possibilité d'investir de l'argent dans les "royalties" d'un morceau. En gros, les fans pourront acheter une petite part des royalties d'un morceau, et, plus tard, ce petit bout de royalties pourrait leur rapporter de l'argent. Il y a aussi la possibilité de s'échanger les droits d'une musique avec d'autres gens, et les créateurs de musique peuvent donc vendre des parties de leurs titres aux fans. Le vice président de Roc Nation, Jay Brown, s'est montré assez enthousiaste lors de l'annonce du partenariat avec Musicow.

L'industrie de la musique est en train d'évoluer vers un écosystème partagé où les fans et les artistes peuvent gagner de l'argent ensemble. Notre mission est de supporter ça, et de favoriser l'émancipation des artistes en leur donnant les outils et les services dont ils ont besoin pour construire un meilleur écosystème de la musique, mais aussi de donner à tout le monde l'accès aux opportunités financières proposées par le monde de la musique.

On a du mal à mesurer toute l'ampleur du changement impulsé par Jay-Z et Roc Nation, mais on imagine que l'initiative devrait rapidement s'étendre, et que prochainement, il s'agira même d'une nouvelle manière de fidéliser une fanbase pour les artistes. En tout cas, ça risque de changer pas mal de choses dans les années à venir, notamment au sujet de la place des labels dans tout cet environnement.