Le 3ème Œil fête ses 30 ans avec une grosse soirée !

Le collectif mythique du rap marseillais veut fêter ses 30 piges avec la manière, le 13 février prochain.

On va commencer l'article par un petit disclaimer : si vous avez moins de 30 ans, et que vous n'aimez pas le rap "old school", on vous conseille vivement de changer de page. Car le sujet dont on va parler aujourd'hui est une vraie actualité de puriste, de grand frère du rap français : le 3ème Œil va fêter ses 30 piges en 2025. Pour ceux qui ne les connaissent pas, il s'agit d'un groupe culte du rap marseillais, qui a émergé au milieu des années 90, à peu près en même temps que la Fonky Family, et qui auront marqué l'histoire de cette musique en participant à faire exploser la scène à Marseille.

Un groupe assez important, qu'on retrouve d'ailleurs sur plusieurs gros projets sortis dans les 90's, avec notamment un incroyable feat avec la FF sur leur premier album classique, "Si Dieu Veut". Le morceau s'appelle "Marseille envahit" et il représente totalement l'état d'esprit qui régnait à Marseille à l'époque. Récemment, le groupe s'est fait remarquer en 2022 avec un nouvel album," Renaissance", sur lequel ils ont invité pas mal de grosses têtes du rap FR, qui ont répondu à l'appel avec le respect qu'on doit aux anciens.

Le groupe, formé par Boss One et Jo Popo, vous propose de revivre les grandes heures du rap marseillais pendant une grande soirée programmée le 13 février à l'Espace Julien, à Marseille, évidemment. Une soirée qui se déroulera en plusieurs parties, puisqu'on aura droit à un plateau avec les plus grosses têtes du rap FR de l'époque, comme les X-Men, Faf Larage, Bouga, Sako, Puissance Nord, El Matador, Demon One, mais aussi avec des DJs comme Dj Djel par exemple.

On aura aussi droit à un gros concert du 3ème Oeil avec des invités surprise, ainsi qu'une rétrospective avec des images exclusives. Bref, c'est clairement l'endroit où il faut être le 13 février, si vous êtes un amoureux de la culture hip hop, qui sera mise à l'honneur ce soir-là. Un hommage sera également rendu à DJ Pone, grande légende du rap marseillais.