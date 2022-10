Connexion inédite entre deux générations.

Le 3ème Oeil continue de rapper, plus de 25 ans après leurs débuts. Le groupe culte du Sud de la France a gardé tout son talent, et selon Rap Genius, ils ont visiblement prévu de dévoiler un projet cette année. EN attendant, ils continuent à construire des ponts entre les styles et les générations, avec cette semaine l'aide de Demi-Portion, pour le clip du morceau "Tourner". Un joli morceau à la fois mélancolique mais aussi plein d'espoir, on vous laisse découvrir ça.