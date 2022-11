Le 3ème Oeil chante un "Hymne à la racaille 2.0" avec Sofiane, Timal, Naps et Lino

Grosse connexion pour les tauliers marseillais.

Le 3ème Oeil est toujours bien ouvert sur le game, depuis plus de 25 ans. Le groupe marseillais vient d'ailleurs de sortir un tout nouvel album, "Renaissance", dispo sur toutes les plateformes depuis le 25 novembre. Et pour fêter ça, ils ont décidé de nous dévoiler le clip de "Hymne à la racaille 2.0", sorte de suite de leur morceau culte sorti il y a des années. Et cette fois, ils ont invité du lourd pour leur prêter main forte : Sofiane, Naps, Timal et Lino ont tous répondu à l'appel, pour un morceau bien lourd de sens. Un gros posse cut comme à l'ancienne, avec un clip en dessin animé très bien fait, bref, on valide ! Et vous?