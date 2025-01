Drake : qui attaque-t-il dans son tout nouveau freestyle ?

On va essayer de lire entre les lignes pour savoir de qui parle Drake dans son nouveau titre.

Drake commence-t-il enfin à sortir la tête de l'eau ? On croyait le rappeur canadien définitivement perdu après son année 2024 apocalyptique, probablement la pire le début de sa carrière. Le clash avec Kendrick Lamar lui a fait mal, très mal. Le canadien n'a pas démérité, mais tout le rap game s'est mis sur ses cotes, même ses ex-potes comme Rick Ross. Résultat, il a pété un plomb, vexé, et il semblerait même qu'il porte plainte contre son label et Spotify pour avoir trop mis en avant "Not Like Us", le diss track qui lui a fait tant de mal. Heureusement, Drizzy a l'air à nouveau décidé à faire parler de lui par la musique, notamment ce nouveau freestyle qu'il vient de sortir, "Fighting Irish Freestyle".

Sur qui Drizzy tire-t-il ?

Un freestyle sorti il y a à peine quelques jours, et qui nous rassure d'une part, déjà, parce qu'il est bon. Le Drake qui chante sur "Hotline Bling" ne nous intéresse pas trop, on préfère celui qui kicke et on avait peur que la défaite contre Kendrick nous éloigne Drizzy du rap game, mais ce n'est pas le cas. Une prod chill, sur laquelle il pose son flow de manière très pro, et surtout, avec de jolies punchlines et tournures de phrases. Mais de qui parle-t-il donc dans ce freestyle ? Car c'est évident que le canadien aborde plein de sujets.

Visiblement, Drake en a gros sur la patate, avec du ressentiment envers un peu tout le game, on le voit dès le premier couplet lorsqu'il rappe : "The world fell in love with the gimmicks, even my brothers got tickets Seemed like they loved every minute Just know this shit is personal to us, and it wasn't just business". En gros, tout le monde s'est fait avoir par le côté provoc' et infantile du clash, même les anciens potes de Drake, qui se sont mis à kiffer "Not Like Us". Il enchaîne juste après en allumant LeBron James, en parlant du fait qu'il croyait qu'ils étaient frères, puisque lui et Drake ont même échangé des montres de luxe, et Drizzy est donc dégoûté de voir son pote danser sur un clash qui le vise lui personnellement.

Au-delà de LeBron James, qui est clairement désigné comme étant un mec qui retourne sa veste et qui traîne avec des gars parce qu'ils sont au top avant de leur tourner le dos quand ça va moins bien, Drake adresse aussi un avertissement à tous ceux qui venaient le voir chaque été pour lui demander de leur "faire un tube" : tout ça, c'est terminé. Evidemment, Drake s'en prend aussi explicitement à Kendrick Lamar, en disant qu'il avait raconté n'importe quoi dans son clash, notamment au sujet de la religion, et en tournant en ridicule la qualité de ses punchlines (pas les meilleurs textes de Kendrick, il faut l'avouer).

Le basketteur DeMar Derozan, dont Drake était très proche lui aussi, avant que le joueur ne se mette à faire des pas de danse dans le clip de "Not Like Us". Certains soupçonnent également que quelques punchlines soient dirigées pour Lil Wayne, avec qui Drake semble désormais être plutôt distant, mais rien de sûr. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'on sait à qui il pense quand il parle de "snakes" à la fin du deuxième couplet : notamment Rick Ross, Future, Metro Boomin, The Weeknd et ASAP Rocky. Des artistes avec qui il avait des liens forts il y a dix ans et qui lui ont tous tourné le dos pendant le clash.

On risque de voir pas mal de choses sortir pendant l'année 2025 à propos de ce beef qui n'est visiblement toujours pas enterré ! Première date à ne pas louper : celle de la sortie de l'album entre Drizzy et PartyNextDoor !