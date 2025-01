Jul annonce de gros projets pour 2025 !

"Je pense que je vais rafaler YouTube"

Notre ovni préféré a marqué l’année 2024 et s'apprête à marquer l'année 2025 de son empreinte également. Le rappeur marseillais annonce des projets ambitieux qui promettent de ravir ses fans.

En 2024, Jul a sorti trois albums solo et un projet commun, avec beaucoup de succès. En 2025, deux concerts sont prévus dans deux des plus grands stades de France. Le rappeur se produira pour la première fois de sa carrière au Stade de France le 26 avril 2025, suivi d'un retour à l'Orange Vélodrome de Marseille le 24 mai 2025.

Jul n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers ses fans pour leur soutien : “2024 a été une année remplie d’épreuves à surmonter pour moi, mais bon, je suis toujours debout et ne compte pas m’arrêter là ! Cette année 2025, pour moi, ça va être l’année où on va passer nos moments… que vous et moi, et je pense que ça va me donner beaucoup de force et d’émotions. Je suis déjà en train de me préparer mentalement et physiquement pour ces dates. Autre chose aussi cette année, hormis les albums… je ne vous mens pas, je pense que je vais rafaler YouTube à chaque fois que je le pourrai ! Juste pour vous faire plaisir et vous remercier de tout. Sachez que même si je ne suis pas trop là, ça me fait toujours plaisir de voir vos messages de soutien et tout.” Le J est toujours autant proche de sa team.