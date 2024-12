Ninho : nouveau record pour son album "Destin"

NI continue de faire pleuvoir les records et les certifications.

2024 n'aura pas été l'année la plus active pour Ninho, qui n'aura pas sorti d'album solo même si son album en commun avec Niska, "GOAT", a plutôt bien fonctionné. On aurait pu s'attendre à un record de ventes, tant l'aura des deux artistes est élevée, mais ils ont déjà fait une première semaine qui se classe dans le top des sorties de l'année, ce qui est déjà incroyable pour un album commun. De plus, il aura perdu son titre de rappeur avec le plus grand nombre de titres certifiés Or au profit de Jul. Mais ça n'empêche pas NI de continuer à enchaîner les succès et les records avec son album "Destin".

Le million

Qu'on se le dise, "Destin" est probablement l'album de Ninho qui a connu le plus gros succès, grâce à des hits aux chiffres irréels comme "La vie qu'on mène", "Maman ne le sait pas", ou encore "Putana", "Money", bref, un disque très réussi au niveau musical et commercial. Un album sorti il y a presque 6 ans, et qui n'est pas sorti du top 200 des albums depuis cette date, une performance complètement folle. Cette semaine, il est d'ailleurs encore dans le top 20 des albums les plus écoutés. Résultat : les certifications pleuvent dans tous les sens.

En 2020, le projet avait été certifié disque de diamant quelques mois après sa sortie, synonyme de 500 000 ventes. Aujourd'hui, le projet vient de franchir un nouveau cap : celui du million d'exemplaires écoulés, ce qui le rend donc "double disque de diamant" (même pas sûr que la certif existe chez le SNEP). Le tout, avec plus de 1,4 milliards de streams juste pour cet album via Spotify.

En 2024, "Destin" aura donc gagné plus de 100 000 ventes juste grâce au streaming, pas mal pour un album sorti il y a presque 6 ans. Dans un tout autre registre, le rappeur vient également de faire tomber son 60ème single de diamant avec son titre "Sky Priority", cette fois extrait de l'album "Jefe". Bref, la vie est belle pour NI ! On imagine que là où il est maintenant, il ne doit vraiment n'en avoir rien à foutre de ce que lui hurle Booba sur Twitter...